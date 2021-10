Deux cartes mères Z690 de Gigabyte et une d’Asus au format mini-ITX photographiées

Pour être parmi les premiers à profiter des processeurs Alder Lake-S d’Intel, a priori dès novembre, il faudra très certainement acquérir une carte mère sur chipset Z690. Les fabricants proposeront de nombreux modèles, certains prenant en charge la mémoire DDR4, d’autres DDR5. Le site VideoCardz a publié des clichés de trois références : Gigabyte AORUS Z690 Master et Z690 AORUS Elite AX DDR4, mais également Asus ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Les deux cartes mère de Gigabyte sont au format ATX mais celle d’Asus est au format mini-ITX.

Commençons par la Master. Elle met notamment à disposition quatre emplacements DIMM pour la mémoire DDR5, un slot PCIe 5.0 x16 et deux autres emplacements PCIe x16. Les VRM sont entièrement recouverts par un grand dissipateur thermique.

Plus modeste, la carte mère Z690 AORUS Elite AX DDR4 conserve trois slots PCIe x16. En revanche, cette référence reste sur de la mémoire DDR4.

Les prix des cartes mères Asus Z690 dévoilés

Asus ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Comme indiqué ci-dessus, la carte d’Asus présentée ici est au format mini-ITX. Mais afin de ne pas la priver de trop de fonctionnalités en dépit de sa petite taille, la marque semble avoir opté pour une conception à deux niveaux dans la partie inférieure : en dessous, divers connecteurs, pour le RGB et les ventilateurs notamment, et à l’étage supérieur, tout l’attirail pour accueillir apparemment deux SSD SSD M.2-2280, y compris un dissipateur thermique. En revanche, il n’y aurait que deux ports SATA et non plus quatre comme sur la génération précédente.

Par ailleurs, cette carte mère mini-ITX propose deux slots pour la mémoire DDR5 et un emplacement PCIe 5.0 x16 pour la carte graphique. Elle embarque aussi un module Wi-Fi 6E selon TH.US. Le tarif de ce modèle, listé chez un détaillant il y a quelques jours, avoisinerait les 360 euros hors taxe.

Sources : VideoCardz 1, 2, Tom’s Hardware US 1, 2