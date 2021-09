Deux jeux point’n click offerts sur Steam jusqu’à demain soir

Peut-être pour vous donner envie de précommander Syberia: The World Before, qui paraîtra le 10 décembre prochain, Microids a décidé d’offrir les deux premiers opus de la franchise sur Steam. Dès à présent et jusqu’à demain soir 19h, vous pouvez ainsi obtenir une copie gratuite de Syberia et Syberia II.

Ces deux titres de type « pointer et cliquer » ne plairont sans doute pas à la majorité des joueurs, d’autant plus qu’ils commencent à dater : Syberia est sorti en 2002 et Syberia II en 2004. Ils restent malgré tout d’excellents titres dans leur domaine. En outre, cette gratuité autorisera ceux qui le souhaitent à se faire leur propre avis et aux accumulateurs invétérés d’enrichir leur bibliothèque de deux jeux supplémentaires sans avoir à débourser les 24 euros demandés en temps normal.

Synopsis

Dans Syberia, vous incarnez « Kate Walker, une jeune et ambitieuse avocate de New York, chargée d’une mission simple à première vue – une courte escale pour prendre en charge la vente d’une vieille usine d’automates cachée dans les vallées des alpes, et de retour à la maison aux US. Elle était loin de se douter en s’embarquant dans cette affaire que sa vie en serait bouleversée. Lors de son expédition à travers l’Europe, voyageant d’Europe occidentale jusqu’au confins de la Russie orientale, elle rencontre une foule de personnages et de lieux incroyables tandis qu’elle tente de retrouver la trace de Hans, l’inventeur de génie – la clé du mystère de Syberia. Son voyage à travers les terres et le temps remet en question toutes ses valeurs, tandis que le marché qu’elle s’apprête à signer se transforme en un pacte avec la destinée. »

Dans Syberia II, vous retrouvez Kate Walker : « Après avoir parcouru l’Europe d’ouest en est à la recherche de celui qu’on présumait mort, Kate Walker retrouve enfin Hans Voralberg et lui fait signer les papiers de rachat de la fabrique d’automates. Mission accomplie ? Pas pour la jeune avocate New Yorkaise…

Duo improbable, Kate Walker et le vieil excentrique Hans Voralberg se mettent en route à la recherche d’un univers oublié abritant les derniers mythiques mammouths de Sibérie. Hans et Kate poursuivent la quête impossible entreprise il y a plusieurs années par Hans, franchissant avec courage et persévérance des environnements hostiles. Au-delà de toute attente, une Sibérie mystique attend leur arrivée… »

Les configurations minimales

Sans surprise, les exigeances matérielles des deux titres sont obsolètes aujourd’hui : 512 Mo de RAM, processeur 1 GHz pour Syberia et 1,5 GHz pour Syberia II, solution graphique compatible DirectX avec 128 Mo de VRAM.

En revanche, si la découverte de ces titres éveille votre intérêt pour Syberia: The World Before, ce dernier réhausse logiquement les exigences. En effet, pour en profiter lorsqu’il sortira, votre PC doit au moins embarquer un processeur équivalent à un Core i5 6600 ; une carte graphique Nvidia GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 7850 / R7 260X ; 8 Go de RAM.

Enfin, rappelons aussi que The Escapists est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à jeudi.