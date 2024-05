Doté d’un écran de 100 pouces, ce PC portable est une ode à la réalité augmentée

Un nouveau type d’ordinateur portable vient d’entrer sur le marché : le Spacetop G1 AR. Ce PC, pensé pour le travail, a la particularité de ne pas posséder d’écran et de reposer entièrement sur la réalité augmentée via une interface visuelle superposée directement à l’environnement réel des usagers.

©Sightful

La réalité augmentée (RA), à ne pas confondre avec la réalité virtuelle (RV), semble moins populaire que cette dernière. Cependant, la technologie qui permet de projeter un environnement numérique sur un environnement réel est utilisée dans quelques projets intéressants.

Par exemple, le Vision Pro d’Apple utilise en partie la RA, cependant l’ordinateur spatial ne repose pas entièrement dessus. En effet, l’appareil haut de gamme d’Apple se rapproche plus d’une machine alliant RA et RV.

Pourtant, des machines entièrement conçues avec la RA en tête existent, à l’image du feu Iris, le projet de lunettes abandonné de Google, ou encore du futur casque XR de Samsung, devant potentiellement sortir cette année.

Si la plupart des constructeurs se cantonnent à des machines sous forme de casque ou de lunettes, l’entreprise Sightful va plus loin avec un véritable PC portable RA, le Spacetop G1 AR. Celui-ci est d’ailleurs désormais disponible en précommande sur le site officiel de la firme.

©Sightful

Le Spacetop G1 AR dit adieu aux écrans ?

Cet ordinateur sans écran apparent consiste en une simili-tablette munie d’un clavier et d’un trackpad, démuni d’interface visuelle conventionnelle. En effet, ce Spacetop G1 AR laptop vient accompagné d’une paire de lunettes projetant un écran virtuel pouvant atteindre 100 pouces.

Celles-ci semblent d’ailleurs de plutôt bonne qualité, chaque verre étant un écran OLED affichant une définition en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La machine serait actuellement alimentée par le Snapdragon QCS8550 et un GPU Adreno 740.

En ce qui concerne la mémoire vive et le stockage, le PC RA disposerait de 16 Go de RAM LPDDR5 ainsi que de 128 Go de stockage flash UFS 3.1. L’autonomie serait d’approximativement huit heures grâce à une batterie de 60 Wh.

Si cela peut paraître impressionnant, cette machine ne semble pas non plus avoir pour but d’être un PC portable gaming haut de gamme. En effet, le Snapdragon QCS8550 est moins performant que le futur Snapdragon X Elite, qui lui-même n’est pas pensé pour le jeu à la base.

Un portable RA fait pour travailler n’importe ou

En revanche, pour ce qui est de la bureautique et d’une utilisation plus conventionnelle, cet ordinateur de réalité augmentée semble tout à fait adapté. D’autant plus que c’est l’usage mis en avant par l’entreprise dans la promotion du Spacetop G1 AR.

©Sightful

Par exemple, son poids réduit (1,3 kg) et l’absence d’écran en feraient un très bon appareil nomade permettant de travailler n’importe où. De plus, la disparition de l’écran permettrait également de gagner en confidentialité, les utilisateurs étant les seuls à savoir ce qui est affiché par l’ordinateur.

Enfin, le PC n’utilise pas Windows 11, le Spacetop fonctionne plutôt avec le système d’exploitation maison de Sightfull, le SpaceOS. Malheureusement, pour l’instant, le Spacetop G1 AR n’est précommandable qu’aux États-Unis au prix de 1900 dollars.