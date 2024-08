Dragon Age : The Veilguard optimisé à l’extrême sur PC, BioWare ne veut plus se rater

Dragon Age : The Veilguard prépare son arrivée. Pour l’occasion, Bioware a partagé de nombreux détails sur la version PC, notamment le nombre d’heures passées à la tester mais aussi les paramètres graphiques et les technologies d’upscaling qui seront présentes au lancement.

©BioWare

BioWare va avoir fort à faire si elle veut faire oublier ses deux derniers échecs vidéoludiques. Entre le fiasco d’Anthem et les bugs de Mass Effect Andromeda, les joueurs n’ont plus particulièrement confiance dans le studio et encore moins dans son éditeur, Electronic Arts.

De nombreux espoirs reposent donc sur leur nouveau RPG : Dragon Age : The Veilguard. Ce jeu, qui devrait sortir simultanément sur PS5, Xbox Series S et X ainsi que sur PC en octobre, est donc très attendu. Que ce soit en ce qui concerne l’histoire ou les performances, Bioware n’a pas intérêt à se rater.

Il semblerait d’ailleurs que le studio fasse de véritables efforts afin d’éviter un nouvel échec avec son jeu. C’est en tout cas ce que prétend le studio. Si sur console, The Veilguard vise les 60 FPS grâce à un mode performance, Bioware semble avoir peaufiné la version PC à l’extrême.

Des centaines de milliers d’heures (plus de 200 000 selon le studio) auraient été passées afin d’optimiser et de tester le RPG. Le but étant d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Sur ce point-là, Dragon Age s’annonce assez généreux grâce à l’inclusion de diverses technologies et fonctionnalités.

©BioWare

Dragon Age : The Veilguard fait tout pour plaire

Pour commencer, le studio a pensé au confort des joueurs. Ce sont donc à la fois les manettes de PS5 (DualSense) et celles de Xbox qui seront prises en charge nativement par le jeu. Évidemment, le combo clavier/souris sera également de la partie avec la possibilité de faire la transition sans devoir repasser par les menus.

Question graphismes, le titre est basique mais complet. La prise en charge des écrans extra-larges (21:9) sera présente ainsi qu’une ribambelle de paramètres d’affichage différents. Il sera possible d’utiliser le HDR, d’ajuster le champ de vision (FOV) ainsi que de déverrouiller le framerate.

Le jeu supportera le ray tracing avec en bonus un mode “Ultra RT” spécialement conçu pour les configurations haut de gamme. Qui plus est, il sera possible d’ajuster l’ensemble des paramètres graphiques sans devoir redémarrer le jeu.

Cerise sur le gâteau, Dragon Age : The Veilguard sera compatible avec de nombreuses technologies d’upscaling : le DLSS 3, le FSR 2.2 et le XeSS. Bioware aurait même pris la liberté d’apporter quelques modifications afin de s’assurer de l’optimisation de ces outils sur son jeu. La génération d’images du DLSS 3 sera présente elle aussi.

Enfin, petit miracle, le jeu sera disponible sur Steam dès sa sortie et ne nécessitera pas l’utilisation de l’application d’EA. Le RPG sera pris en charge par Steam Deck au lancement et les sauvegardes Cloud permettront de faire la transition entre PC et console portable facilement.

Les versions consoles aux oubliettes ?

©BioWare

En somme, sur ordinateur, The Veilguard s’annonce prometteur. Néanmoins, cet engouement supposé de Bioware pour le PC pourrait avoir quelques effets secondaires indésirables. Le studio estime que 40 % des efforts de tests ont été consacrés à cette version en particulier et qu’une équipe dédiée a été mise en place pour se concentrer exclusivement sur le jeu PC.

Cela laisse entendre que les versions sur console de salon pourraient avoir bénéficié d’un peu moins de soins de la part de Bioware. Il faut espérer qu’elles aussi aient eu droit à des tests approfondis de leurs performances et de l’ergonomie. Il serait dommage pour le studio de lancer un jeu de qualité inférieure sur Xbox Series et PlayStation 5.