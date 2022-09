Écrans, cartes mères, souris… : Asus propose de nombreuses promos pour la rentrée

À l’occasion de la rentrée, Asus ROG présente ses dernière nouveautés et propose des promotions Back-to-School pouvant atteindre 40 %. Celles-ci concernent de nombreux produits : écrans, souris, claviers, cartes mères, casques… pour les inconditionnels d’Amazon, les montants sont souvent identiques.

Crédit : Asus

Vous pouvez par exemple obtenir l’Asus ROG XG43UQ, un modèle faisant partie de notre comparatif des meilleurs écrans gamer, pour 1 100 euros sur le site d’Asus et d’Amazon, contre environ 1500 euros officiellement (plutôt 1130 euros chez d’autres détaillants). Pour ceux qui ont un budget plus serré, le TUF Gaming VG258QR est proposé au tarif de 200 euros au lieu de 260 euros ordinairement, à la fois sur le site d’Asus et d’Amazon. Du côté des cartes mères, citons l’Asus PRIME B560-PLUS vendue 115 euros, là encore par Asus et par Amazon, contre 180 euros habituellement. Il y a pléthore d’offres, donc n’hésitez pas à faire un tour sur le site d’Asus ou sur Amazon si vous avez besoin de matériel et que vous appréciez les produits de la marque.

Dynamic OC Switcher

Concernant les nouveaux produits, l’entreprise avait profité de la Gamescon 2022 et de son événement Have It All pour présenter ses dernières cartes mères de la série AMD X670E pour Ryzen 7000, des refroidisseurs AIO, alimentations PC, écrans, produits réseau et périphériques gaming.

Plus précisément, pour les CM, Asus a détaillé ses cartes mères micro ATX ROG Crosshair X670E Gene, mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, ProArt et Prime. Toutes supportent logiquement le PCIe 5.0 et la mémoire DDR5.

En outre, la société a officialisé une fonctionnalité d’overclocking exclusive disponible sur l’ensemble de ses cartes mères X670E : le Dynamic OC Switcher. Selon la description faite par l’entreprise, cette fonctionnalité permet « d’overclocker le processeur AMD (sur tous les cœurs), tout en bénéficiant du Boost sur un seul cœur via le PBO, ce qui était auparavant impossible ». Cette exclusivité offrirait ainsi « le meilleur des deux mondes : overclocking et boost automatique sur un seul cœur, et vous permet de tirer le meilleur des performances de votre CPU ». Nous avons forcément hâte de tester et de mesurer les gains réels apportés par cette fonctionnalités.

Moniteurs

En matière d’écrans gaming, Asus a présenté sa nouvelle gamme ROG Swift OLED, en particulier le PG42UQ (et son grand frère, le 48UQ), ainsi que les moniteurs PG27UQR, XG32UQ et XG32AQ, tous dotés d’une dalle Fast IPS.

Le ROG Swift PG27UQR est un moniteur de jeu UHD de 27 pouces offrant un temps de réponse gris-gris de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz. Il est compatible NVIDIA G-SYNC est également conforme à la norme DisplayHDR 600. Les moniteurs gaming Strix XG32UQ 4K et XG32AQ QHD sont des 32 pouces. Ils ont toujours un temps de réponse GTG de 1 ms, supportent les taux de rafraîchissement variables, et bénéficient d’une certification DisplayHDR 600. Le XG32AQ atteint un taux de rafraîchissement overclocké de 175 Hz, le XG32UQ de 160 Hz.

Crédit : Asus

Le ROG Swoft PG42UQ est quant à lui un modèle OLED de 42 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (overclockable jusqu’à 138 Hz), avec un temps de réponse de 0,1 ms, une luminosité atteignant 450 cd/m² et un taux de contraste culminant à 135000:1 grâce à la technologie OLED utilisée. En plus d’une dalle matte anti-reflets, ce modèle bénéficie d’un calibrage soigné en usine, avec un deltaE certifié en dessous de 2. Asus est en pratique parti d’un LG C2 pour imaginer ce PG42UQ, mais a amélioré la gestion de la luminosité dynamique et la dissipation thermique. Comptez tout de même 1600 euros pour ce joli bébé.

Routeur et souris

Côté réseau, le ROG Rapture GT6 est « le premier système WiFi maillé (mesh) tri-bande de ROG conçu pour le gaming, offrant aux utilisateurs jusqu’à 10 flux et un débit WiFi allant jusqu’à 10 000 Mb/s ».

Enfin, les nouveaux modèles de souris ROG Keris Wireless AimPoint et Gladius III Wireless AimPoint sont désormais équipés du capteur optique ROG AimPoint.

Vous pouvez voir ou revoir la conférence ci-dessous.