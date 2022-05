EzBench : un benchmark Unreal Engine 5 gratuit disponible sur Steam

L’Unreal Engine 5 est officiellement sorti de son statut d’accès anticipé début avril. Nous avons pu admirer ce dont est capable le moteur à de nombreuses reprises ; tout récemment par le biais d’une vidéo de Quixel montrant 40 environnements créés en seulement quelques jours. Mais si nous vous reparlons de l’Unreal Engine 5 aujourd’hui, c’est pour autre chose : un benchmark gratuit proposé sur Steam. Son nom : EzBench.

Le descriptif annonce la couleur : « Outil d’évaluation des performances graphiques de nouvelle génération. Testez votre ordinateur face à des textures 8K, des ressources de qualité cinématographique et du raytracing. La garantie de faire transpirer votre ordinateur. Basé sur Unreal Engine 5. »

Jouez gratuitement à une démo technique Unreal Engine 5 disponible sur Steam

Les configurations minimales / recommandées et quelques scores

La configuration minimale pour s’y aventurer est assez exigeante : processeur Intel de 7e génération minimum ou équivalent AMD ; carte graphique GeForce GTX 1080 ou équivalent AMD avec au moins 8 Go de VRAM ; 16 Go de RAM. La page renseigne 25 Go d’espace disque mais notre expérience montre plutôt un peu moins de 20 Go.

ComputerBase rapporte quelques valeurs. Avec un Core i9-12900K, la GeForce RTX 2080 obtient 22 200 points ; la Radeon RX 6700XT 13 800 points ; la GeForce RTX 3090 39 000 points.

Par conscience professionnelle et bien que n’ayant pas de tels composants à disposition, nous avons risqué notre vieux canasson armé d’un Core i5-4690K et d’une GeForce GTX 970 dans ce benchmark ; sans grande attente cela va de soi, puisque ce combo CPU / GPU ne répond pas aux exigences minimales. Le PC a quand même tenu le choc et réalisé un honorable score de 2970 points avec un framerate moyen de 3,1 IPS. Qui dit mieux ?

