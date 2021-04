F1 2021 débarquera le 21 juillet, avec du ray tracing

Electronic Arts et Codemasters ont annoncé F1 2021 il y a quelques jours, et ont aussi communiqué les configurations minimale et recommandée pour faire des tours de piste sur PC. Ce nouvel opus semble bénéficier d’effets ray tracing ; en tout cas, les exigences matérielles l’évoquent. Ce serait une première, puisque la précédente édition F1 2020 se bornait à une prise en charge du DLSS avec les cartes NVIDIA.

Pour jouer à F1 2021 sur PC, votre machine sous Windows 10 64 bits devra être munie au minimum d’un processeur Intel Core i3-2130 / AMD FX 4300 ; d’une carte graphique NVIDIA GTX 950 / AMD R9 280 et, pour le ray tracing, d’une GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6700 XT ; de 8 Go de RAM ; offrir 80 Go d’espace disque. La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X ; une carte graphique NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 et pour le ray tracing, une GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 ; 16 Go de RAM.

Du ray tracing aussi sur PS5 et Xbox Series X/S ?

Ce F1 2021 fera chauffer les gommes à partir du 21 juillet 2021. Il débarquera sur PC mais aussi consoles d’anciennes et nouvelles générations (PS4 / Xbox One / PS5 / Xbox Series X/S). Il est probable que le ray tracing soit également de la partie sur ces deux dernières machines ; toutefois, rien d’officiel pour le moment.

Sous licence officielle FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, F1 2021 propose 20 pilotes et 10 équipes réels issus de la saison 2021. Parmi les points mis en avant par Codemasters, citons « « Point de rupture » : une nouvelle histoire palpitante », des « nouveaux modes de jeu : carrière à deux joueurs et « Début de saison réel » », un « mode « Mon écurie » : créez un pilote, choisissez un sponsor et un constructeur, recrutez un équipier et formez la 11e écurie sur la grille de départ ». Enfin, le titre proposera un bon vieux mode écran scindé pour deux joueurs, y compris sur PC.

Vous pouvez suivre les informations concernant F1 2021 sur la page Steam officielle du jeu.