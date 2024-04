Fallout 4 : la mise à jour PS5 et Xbox Series arrive avec du contenu gratuit

©Bethesda

Après Skyrim c’est au tour de Fallout 4 d’être mis à jour par Bethesda pour entrer dans la génération actuelle de console et PC. Le FPS post-apo mâtiné de composantes RPG, à l’occasion de la sortie de la série éponyme sur Amazon Prime va donc avoir le droit à quelques nouveautés.

Fallout 4 est un jeu développé par Bethesda initialement sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Il permet d’explorer les étendues désolées du Commonwealth dans une Amérique détruite par la bombe atomique.

Lancé en novembre 2015 et après avoir reçu un patch de texture 4K, il était grand temps que Fallout 4 soit mis à jour par Bethesda pour sortir sur PS5 et Xbox Series S et X. Chose promise chose due, après avoir été repoussé, le patch next-gen du titre devrait débarquer le 25 avril.

Fallout 4 se bonifie avec l’âge

Celui-ci devrait intégrer de nombreuses améliorations et quelques ajouts de contenu mineurs. Sur console de salon, le FPS va bénéficier des fameux modes Performances et Qualité. Le premier permettant de jouer en 60 FPS tandis que le second affichera Boston et ses alentours en 4K.

Jeu Bethesda oblige, Fallout 4, même pas loin de dix ans après sa sortie, n’est pas forcément fiable. C’est pourquoi le studio doit également améliorer la stabilité du titre sur l’ensemble des plateformes (PC, PS4/5 Xbox ONE/Series S et X).

L’ajout gratuit de certains mods du Creation Club est également au programme comme pour l’édition anniversaire de Skyrim. Petit bonus, Fallout 4 devrait aussi devenir compatible avec les écrans larges et ultra larges, de quoi ravir les joueurs PC.

Évidemment ce n’est pas tout et Bethesda comme Skyrim va avoir le droit au support Steam Deck avec ce patch. Le jeu sera donc enfin optimisé pour la console portable et devrait tourner dans les meilleures conditions possibles.

Fallout 4 débarque sur Steam Deck et sur l’Epic game Store

Enfin, dernier détail de cette mise à jour, Fallout 4 va enfin faire son entrée sur l’Epic Game Store. Si ce dernier point est certainement le moins intéressant, il a le mérite de donner plus de choix aux utilisateurs quant à leur plateforme de préférence.

©Bethesda

Via cette mise à jour, Fallout 4 entre enfin dans le club fermé des jeux old gen ayant le droit à un patch next-gen. Cela avait été le cas pour The Witcher 3 et Skyrim également il y a quelques années. Le patch en question est évidemment gratuit pour tous ceux possédant déjà le jeu de base que ce soit sur PC ou console de salon.

Il faut voir en revanche si ce sera l’occasion pour Bethesda de rehausser un peu le prix de son jeu; Actuellement (hors promotion) Fallout 4 en édition jeu de l’année, avec l’ensemble des DLC, est vendu 40 euros sur Steam et console de salon.