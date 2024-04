French Days Rue du Commerce 2024 : notre sélection des meilleurs bons plans

Du 30 avril au 7 mai 2024, à l’occasion des French Days, plusieurs magasins proposent des réductions significatives sur une large gamme de produits. Rue du Commerce, l’un des six fondateurs de cet événement, offre bien évidemment de nombreuses promotions attrayantes sur des articles high-tech. Pour vous aider à économiser au maximum, nous avons compilé sur cette page les offres les plus avantageuses.

🔥 Les meilleures offres Rue du Commerce des French Days 2024

Xiaomi 14 Ultra à 1125€

Le Xiaomi 14 Ultra se présente comme un smartphone ultra-premium, rivalisant avec des modèles de pointe tels que l’Apple iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Équipé d’un écran Amoled de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité élevée, il garantit une qualité d’affichage superbe et une navigation fluide. Il est propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 et 16 Go de RAM, offrant d’excellentes performances, bien qu’il puisse présenter des problèmes de surchauffe sous forte sollicitation.

En photographie, le Xiaomi 14 Ultra excelle grâce à son partenariat avec Leica, un capteur principal de 50 Mpx à ouverture variable qui capture des images riches en détail, de jour comme de nuit, et des fonctionnalités de zoom jusqu’à x5 ainsi qu’un mode portrait de haute qualité. Sa batterie de 5000 mAh, rechargeable rapidement avec un chargeur de 90 W, ne dure pas aussi longtemps que certains concurrents mais se recharge très vite. Son design élégant et robuste fait du Xiaomi 14 Ultra un choix attractif pour une utilisation quotidienne exigeante. Et il est actuellement en promotion à 1125€ au lieu de 1250€ sur Rue du Commerce.

Acheter le Xiaomi 14 Ultra

TV LG OLED55C3 OLED 4K à 1099€

Si vous envisagez d’acheter une nouvelle télévision, ne manquez pas l’offre de Rue du Commerce qui propose une réduction de 300€ sur l’une des télévisions LG les plus prisées, la OLED55C3. Son prix chute de 1399€ à 1099€, ce qui en fait une excellente affaire pour les soldes d’hiver 2024. Cette TV est dotée d’un écran OLED de 55 pouces qui assure une qualité visuelle exceptionnelle, avec des noirs profonds et des couleurs vives pour une immersion totale. Elle prend en charge les formats HDR10, HLG, HGiG, ainsi que Dolby Vision, offrant un rendu visuel très convaincant. Idéale pour les gamers, elle intègre des technologies comme le VRR, l’ALLM, et l’AMD FreeSync Premium, et ses ports HDMI 2.1 permettent une expérience de jeu en 4K à 120 FPS.

Acheter la TV LG OLED55C3

Pack Philips Hue Go V2 + Ampoules White & Color Ambiance à 124€

Découvrez le pack Philips Hue Go V2 accompagné d’ampoules White & Color Ambiance, actuellement en promotion à 124€ au lieu de 239€. Ce pack polyvalent combine la portabilité du Philips Hue Go V2, une lampe portable offrant une lumière colorée dynamique, avec la versatilité des ampoules White & Color Ambiance, qui peuvent changer de couleur et de température de blanc pour s’adapter à toutes vos envies. Parfait pour créer des ambiances lumineuses sur mesure dans différents espaces de votre maison, ce pack offre une excellente occasion de moderniser votre système d’éclairage à un prix très avantageux.

Acheter le Pack Philips Hue Go V2 + Ampoules White & Color Ambiance

Découvrez encore plus de bons plans French Days :