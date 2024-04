French Days Amazon 2024 : les offres à ne pas manquer

Ça y est, le coup d’envoi des French Days Amazon a été donné à minuit ce 30 avril 2024. Cet événement promotionnel prendra fin le 7 mai à 23h59, l’occasion de profiter pendant toute une semaine de promotion exceptionnelle un impressionnant nombre de produits, notamment high-tech.

Nous avons réuni dans cet article les offres les plus intéressantes proposées par le géant du e-commerce. Et sachez que cette année, l’enseigne a mis les petits plats dans les grands. En plus des réductions classiques, vous pourrez bénéficier de 10€ de réduction immédiate dès 50€ d’achats. De quoi faire encore un peu plus baisser la facture. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans !

🔥 Les meilleures offres Amazon des French Days 2024

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless à 79€

Le Razer BlackWidow V3 est un clavier gamer conçu pour allier simplicité et fonctionnalité, avec un prix passant de 119€ à 79€ à l’occasion des French Days Amazon, c’est le moment parfait pour se le procurer. Il intègre des interrupteurs mécaniques Razer Green tactiles offrant un retour satisfaisant bien qu’un peu bruyant.

Le design est épuré, avec une construction robuste améliorée par une plaque en métal intégrée. Le clavier dispose d’une molette multimédia pratique et de touches en ABS à double injection pour une meilleure durabilité. Malgré quelques détails moins réussis comme le repose-poignet en plastique non fixé, le BlackWidow V3 reste un choix solide pour ceux qui préfèrent les claviers mécaniques avec une réponse tactile claire.

Google Pixel 8 Pro à 889€

Google met en avant son Pixel 8 Pro comme un concentré de ses avancées technologiques en matière d’intelligence artificielle. Il se distingue notamment par son processeur Tensor G3 amélioré qui promet de solides performances en photo et en vidéo. En intégrant la nouvelle IA “Gemini Nano”, le Pixel 8 Pro excelle en effet par sa fluidité d’utilisation, malgré une chauffe notable sous forte sollicitation.

Sur le plan de la photographie, les améliorations apportées aux capteurs et aux algorithmes renforcent la qualité en basses lumières, avec la possibilité d’utiliser différents modes avancés comme la vision nocturne. Au niveau logiciel, Android 14 enrichit encore l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités novatrices. Google promet également une longévité exceptionnelle de mises à jour sur 7 ans. Ce modèle offre une valeur ajoutée significative pour ceux qui recherchent un smartphone efficace, design et performant en photographie.

Le Google Pixel 8 Pro est actuellement proposé à 889€ au lieu de 1159€ sur Amazon à l’occasion des French Days, une réduction des plus intéressantes !

Apple Watch Series 9 à 388€

L’Apple Watch Series 9 se présente comme une évolution modeste mettant l’accent sur l’amélioration du confort d’utilisation et la fluidité de l’interface grâce à la nouvelle version de watchOS. Cette montre, bien que coûteuse, offre une construction de qualité avec un nouveau SiP plus rapide et un écran plus lumineux qui améliore significativement la lisibilité en extérieur.

Le design reste inchangé, elle garde son allure moderne et épurée très bien adaptée au quotidien. Les innovations sont principalement logicielles avec watchOS 10, qui enrichit l’expérience utilisateur sans bouleverser l’approche globale de la montre, soulignant l’engagement d’Apple à peaufiner ses produits plutôt qu’à les réinventer radicalement à chaque itération. Et avec un prix de à 388€ au lieu de 449€ à l’occasion des French Days Amazon, il serait dommage de s’en priver.