French Days smartphones 2024 : les bons plans mobiles à ne pas manquer

Les French Days 2024 ont enfin commencé ! Du 30 avril au 7 mai, toutes les grandes enseignes, telles que Amazon, Rue du Commerce, La Fnac, Darty et Boulanger offrent des réductions intéressantes sur les smartphones. Un large éventail de marques et de modèles, incluant les iPhones, les Samsung Galaxy ou encore les Xiaomi bénéficie de ces promotions. Voici les meilleures offres smartphones à saisir lors de cette édition des French Days.

🔥 Les meilleures offres smartphones des French Days 2024

Google Pixel 8 à 659€

Le Google Pixel 8 offre une option intéressante pour ceux qui recherchent un smartphone de dernière génération à un prix accessible. D’autant plus quand il passe de 709€ à 659€ pour les French Days. Équipé de la puce Google Tensor G3 et de 8 Go de RAM, il offre des performances solides adaptées à la plupart des utilisateurs. Son écran de 6,2 pouces, bien que plus petit, conserve une qualité élevée avec une dalle OLED et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La batterie de 4575 mAh offre une autonomie respectable, complétée par une recharge rapide grâce à un chargeur de 27W qui remplit la batterie en seulement 1h30.

Côté photographie, le Pixel 8 inclut un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La qualité des photos est très bonne. Ce modèle se positionne donc comme un choix équilibré et performant, capable de répondre à divers besoins d’utilisation.

Samsung Galaxy S24 Ultra à 1419€ au lieu de 1589€

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, dernier ajout à la célèbre série, conserve un design familier mais s’enrichit considérablement à l’intérieur, notamment en photographie. Propulsé par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il excelle dans toutes les applications, y compris les jeux exigeants, grâce à son écran OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie de 5100 mAh assure une longue autonomie. Le module photo se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels et deux téléobjectifs optiques stabilisés qui garantissent une qualité d’image supérieure, même en zoom. Le Galaxy S24 Ultra, un smartphone premium offrant des performances de pointe, est actuellement disponible à 1419€ au lieu de 1589€ à l’occasion des French Days.

Apple iPhone 15 Pro à 1037€ au lieu de 1229€

Profitez d’une offre exceptionnelle sur l’Apple iPhone 15 Pro, actuellement disponible à 1037€ au lieu de 1229€. Ce modèle avancé de la gamme iPhone intègre des technologies de pointe, offrant des performances et une qualité d’image inégalées. Équipé du dernier processeur A17, l’iPhone 15 Pro garantit une rapidité et une efficacité énergétique remarquables pour toutes vos applications et jeux.

Son système de caméra amélioré capture des photos et vidéos époustouflantes, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à son mode nuit avancé. Avec son écran Super Retina XDR, chaque détail est visuellement éclatant, et la technologie ProMotion assure une fluidité d’affichage exceptionnelle. À ce prix réduit, l’iPhone 15 Pro est une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de technologie cherchant le nec plus ultra en matière de smartphone.

