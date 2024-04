French Days Boulanger 2024 : les meilleurs bons plans

Boulanger fait partie des enseignes fondatrices des French Days, vous pourrez donc retrouver, du 30 avril à partir de 7h du matin, jusqu’au 7 mai à 23h59, tout un tas de promotions alléchantes sur une multitude d’articles.

Smartphones, TV, tablettes… C’est l’occasion idéales pour renouveller vos équipements, ou acheter le produit de vos rêves à prix cassé. Pour vous aider à faire le tri parmi toutes les promotions et vous permettent de faire les meilleures économies possibles, nous avons sélectionné pour vous les bons plans les plus intéressants de ces French Days Boulanger.

🔥 Les meilleures offres Boulanger des French Days 2024

Honor 90 Lite + coque + verre trempé à 199€

Le Honor 90 Lite est un smartphone abordable qui se distingue notamment par son capteur photo de 100 mégapixels. Bien qu’étant un modèle d’entrée de gamme, il affiche un design élégant et est équipé d’un écran IPS-LCD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 6020 avec 8 Go de RAM et compatible 5G, il assure une performance fluide pour les tâches quotidiennes.

Ce smartphone possède également une batterie de 4500 mAh supportant la charge rapide jusqu’à 35W, et tourne sous Android 13 avec une promesse de mise à jour jusqu’à Android 14. Initialement affiché à 249 euros, il est actuellement proposé au prix de 199€ pour les French Days, faisant de lui une option encore plus attrayante pour ceux qui cherchent un téléphone performant à budget modéré.

Écouteurs Sony WF-1000XM5 à 249€

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 représentent un choix de premier ordre pour ceux qui sont à la recherche de excellence. Et avec une réduction les affichant à à 249€ au lieu de 279€ durant les French Days, il serait dommage de s’en priver. Sony a enrichi leur fiche technique pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus pointilleux. Ces écouteurs, légers, compacts et confortables, se distinguent par leur design discret sans tige, à la différence des AirPods. Ils bénéficient d’excellentes finitions et d’une certification IPX4, les protégeant des éclaboussures.

Leur fonctionnalité de réduction de bruit active est particulièrement efficace. Sur le plan audio, ils offrent un rendu sonore comparable à celui du casque WH-1000XM4, avec de nombreuses options personnalisables via l’application Headphone Connect. Bien qu’ils aient une autonomie de 8 heures avec réduction de bruit active, ce qui dépasse celle des AirPods, leur boîtier permet deux recharges complètes. Ces écouteurs haut de gamme sont donc une excellente option pour les utilisateurs exigeants.

Casque gamer SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless à 299€

L’Arctis Nova Pro Wireless de SteelSeries se classe parmi les meilleurs casques haut de gamme du marché grâce à sa grande polyvalence. Son design élégant et sobre est idéal tant pour les gamers que pour les audiophiles en quête d’un casque nomade performant. Il assure un confort remarquable avec un bandeau ajustable et des coussinets moelleux.

Ce casque offre une connectivité sans-fil Bluetooth, une réduction de bruit active efficace, et un système à double batterie pour une autonomie prolongée. Sur le plan sonore, l’Arctis Nova Pro Wireless délivre une qualité très satisfaisante avec la possibilité d’ajuster l’équilibre sonore via un égaliseur dans l’application dédiée, et une spatialisation sonore qui enrichit l’expérience de jeu.

Et pour couronner le tout, il est actuellement proposé à 299€ au lieu de 379€ sur Boulanger à l’occasion des French Days !

