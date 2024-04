French Days Cdiscount 2024 : voici les bonnes affaires les plus intéressantes

À l’occasion des French Days, Cdiscount lance des promotions exceptionnelles sur une variété de produits. Du 30 avril au 7 mai, vous aurez donc l’opportunité de faire des économies tout en vous faisant plaisir. Et si vous êtes membre Cdiscount à volonté, vous pourrez accumuler jusqu’à 300€ de cagnotte pendant toute la durée de l’événement. Pour en profiter, découvrez notre sélection des meilleures offres Cdiscount des French Days 2024.

🔥 Les meilleures offres Cdiscount des French Days 2024

Samsung Galaxy A54 à 316€

Le Samsung A54 est un modèle qui offre un excellent rapport qualité/prix. La série A de Samsung a toujours été réputée pour ses performances solides dans le segment milieu de gamme. Ce smartphone est équipé d’un écran Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une excellente qualité d’affichage. Au niveau des performances, il est doté d’une puce Exynos 1380, parfaitement adaptée pour une utilisation quotidienne.

La configuration de la caméra comprend un triple objectif, avec un grand angle principal de 50 mégapixels qui produit des photos de très bonne qualité pour cette gamme de prix. La batterie de 5000 mAh assure également une autonomie confortable. En somme, le Samsung A54 se distingue comme un smartphone équilibré, polyvalent et économique. Et il est proposé à 316€ au lieu de 369€ sur Cdiscount pour les French Days.

Acheter le Samsung Galaxy A54

Apple MacBook Air 13 M1 à 799€

Les French Days vous donnent l’opportunité d’acquérir le MacBook Air 13 M1 à seulement 799€ au lieu de 929€. Équipé de la puce M1 et de 8 Go de RAM, ce modèle offre de bonnes performances pour gérer la plupart des tâches quotidiennes avec aisance. Son fonctionnement sans ventilateur garantit une utilisation extrêmement silencieuse, à l’instar de tous les Macbook. Et son écran IPS Retina de 13,3 pouces affiche des couleurs vives et une netteté remarquable.

Ce MacBook Air est également muni d’un SSD de 256 Go et de deux ports Thunderbolt pour l’extension de stockage externe. Avec une excellente autonomie et un design compact, ce MacBook Air est idéal pour les déplacements.

Acheter le MacBook Air 13 M1

Aspirateur Dyson V10 Absolute à 429€

Découvrez l’aspirateur balai sans-fil Dyson V10 Absolute, actuellement disponible à un prix exceptionnel de 429€, au lieu de 579€. Cet appareil haut de gamme offre une puissance d’aspiration remarquable grâce à sa technologie cyclonique avancée, adaptée à tous types de surfaces. Le Dyson V10 Absolute se distingue par sa légèreté, sa maniabilité et son autonomie prolongée, permettant un nettoyage complet de votre domicile sans interruption. Avec un ensemble complet d’accessoires et une capacité de transformation rapide en aspirateur à main, cet aspirateur répond à toutes vos exigences de propreté, des sols aux plafonds. Profitez de cette offre limitée pour intégrer la qualité et l’efficacité Dyson à votre routine de nettoyage quotidienne.

Acheter le Dyson V10 Absolute

