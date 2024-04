French Days Fnac/Darty 2024 : les bons plans incontournables

La Fnac et Darty font partie des enseignes françaises les plus connues. Alors bien évidemment, à l’occasion des French Days, elles proposent un grand nombre de réductions sur une large sélection de produits. Smartphones, télévisions, ordinateurs portables, ou encore montres connectées, c’est l’occasion rêvée pour faire des économies sur votre facture.

Vous pourrez profiter de ces réductions du 30 avril au 7 mai 2024, attention cependant, il vous faudra être réactif, car les meilleurs bons plans risquent de partir très vite. C’est pourquoi nous avons concocté pour vous une sélection des offres les plus alléchantes.

🔥 Les meilleures offres Fnac/Darty des French Days 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra à 1419€

Le Samsung Galaxy S24 Ultra bien que conservant un design similaire à ses prédécesseurs, se distingue par des améliorations internes notables, en particulier dans le domaine de la photographie. Équipé du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il offre des performances inégalées, gérant aisément toutes les applications du Play Store, y compris les jeux les plus gourmands graphiquement. Son écran OLED LTPO, avec une colorimétrie précise et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie de 5100 mAh garantissent une excellente autonomie.

Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels produit des images d’une qualité exceptionnelle. Avec deux téléobjectifs optiques de x5 et x3, tous deux stabilisés, il offre également des capacités de zoom impressionnantes. En somme, le Galaxy S24 Ultra est un appareil ultra haut de gamme qui exige un investissement conséquent. C’est pourquoi lorsqu’il est affiché à 1419€ au lieu de 1589€, il faut en profiter !

Acheter le Samsung Galaxy S24 Ultra

TV LG OLED48C3 4K à 999€

La TV LG OLED48C3 se distingue par son écran OLED 4K de 48 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce modèle supporte les normes HDR10, HLG, et Dolby Vision IQ pour une qualité d’image supérieure. Elle est équipée de connectivités avancées incluant HDMI 2.1, VRR, FreeSync, et G-Sync, optimisant ainsi les performances de jeu.

Ce téléviseur est aussi compatible avec HDMI ARC, HDMI eARC, Dolby Atmos, et DTS-HD, offrant une expérience audio des plus immersive. Fonctionnant sous webOS, la LG C3 intègre en plus divers assistants vocaux comme Google et Alexa, AirPlay 2, et des applications de streaming populaires telles que Prime Video, myCanal, Netflix, YouTube, et Disney+. Proposée au prix de 999€ au lieu de 1090€ à l’occasion des French Days, elle représente le choix parfait pour ceux qui cherchent une TV à la fois performante et compacte.

Acheter la TV LG OLED48C3 4K

Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 à 449€

La Xiaomi Electric Scooter 4 se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Elle cible ceux qui sont à la recherche d’une trottinette pratique pour un usage quotidien avec des performances satisfaisantes. Elle offre une vitesse maximale de 25 km/h grâce à son moteur de 300W et assure une autonomie de 25 à 30 km. Dotée de trois modes de conduite et capable de grimper des pentes jusqu’à 16%, elle est robuste malgré un poids de 15,2 kg. Son freinage combine eABS à l’avant et à disque à l’arrière, et sa certification IP55 garantit une résistance à la pluie. Rechargeable en 4 heures, elle est idéale pour des déplacements réguliers, même si elle requiert une certaine anticipation pour le freinage d’urgence. Si vous souhaitez vous la procurer, sachez qu’elle est proposée à 449€ au lieu de 499€ uniquement pendant les French Days !