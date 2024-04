French Days PC portables 2024 : les promos les plus intéressantes

Si vous avez besoin de changer d’ordinateur portable, les French Days sont l’occasion rêvée. De nombreuses enseignes telles que Boulanger, La Fnac ou encore Amazon bradent les prix de nombreux produits high-tech, vous permettant de faire des économies bienvenues.

Acer, Asus ou encore Apple, vous pourrez retrouver des laptops de grandes marques à prix réduit. Découvrez notre sélection des meilleures offres.

🔥 Les meilleures offres PC portables des French Days 2024

Asus TUF Gaming F15 TUF507ZU4 à 999€

Découvrez le ASUS TUF Gaming F15, actuellement en promotion à 999€ au lieu de 1199€. Cet ordinateur portable est conçu pour les gamers et les professionnels créatifs. Il est équipé d’un écran de 15,6 pouces Full HD, parfait pour une expérience visuelle immersive. À son cœur, le processeur Intel Core i5-12500H combiné à une carte graphique NVIDIA RTX 3050 de 4 Go délivre des performances graphiques robustes pour les jeux et applications gourmands. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il offre une réactivité et une vitesse de chargement impressionnantes. Notez que ce modèle est vendu sans Windows, ce qui vous laisse la liberté de choisir et d’installer le système d’exploitation de votre choix. Le ASUS TUF Gaming F15 est une option excellente pour ceux qui recherchent un portable capable de gérer des tâches intensives à un prix compétitif.

MSI Katana 15 à 1199€

Profitez de l’offre exceptionnelle sur le MSI Katana 15, disponible actuellement à seulement 1199€ au lieu de 1399€. Ce modèle hautement performant est idéal pour les joueurs exigeants. Il offre un écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz pour une expérience de jeu fluide et réactive. Sous le capot, il est équipé d’un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, et un SSD de 512 Go, assurant des performances rapides et efficaces pour le multitâche et les jeux gourmands en ressources. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 permet de profiter des derniers jeux en haute définition sans compromis. Avec son design élégant, le MSI Katana 15 combine puissance et esthétique à un prix très compétitif, le rendant parfait pour les gamers à la recherche d’un ordinateur portable à la fois puissant et abordable.

Asus ROG STRIX G18 à 2299€

L’Asus ROG STRIX G18, actuellement proposé à un tarif réduit de 2299€, au lieu de 2699€. Ce puissant ordinateur portable de jeu est équipé d’un processeur Intel Core i9-14900HX, garantissant des performances de haut niveau pour les tâches les plus exigeantes et le gaming intensif. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 offre des graphismes exceptionnels, parfaits pour les derniers jeux AAA. L’écran de 18 pouces assure une expérience visuelle immersive, complétée par 32 Go de mémoire vive pour un multitâche fluide et efficace. Avec un stockage sur SSD de 1 To en PCI-Express, vous bénéficiez de vitesses de chargement rapides et d’une grande capacité de stockage. Le Asus ROG STRIX G18 est l’option idéale pour les gamers exigeants qui recherchent une machine performante et robuste à un prix compétitif.

