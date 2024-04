French Days 2024 : dates, boutiques participantes, comment s’y préparer

Télévision, smartphone, tablette, ordinateur portable, montre connectée… Les French Days sont l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires sur toutes sortes de produits high-tech. Que ce soit pour renouveler vos équipements ou bien pour vous faire plaisir, découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’événement 100% français.

À lire également : tout savoir sur la Black Friday

🇫🇷 Les French Days, c’est quoi ?

Les French Days sont une initiative commerciale lancée en France en 2018. Elle s’inspire du célèbre Black Friday américain. Cette opération promotionnelle est l’occasion pour les consommateurs de bénéficier de réductions significatives sur une large gamme de produits, allant du high-tech à l’ameublement en passant par la mode et bien plus encore. Organisés deux fois par an, au printemps et à l’automne, les French Days sont des moments importants pour le commerce en ligne et les magasins physiques en France.

L’événement est soutenu par plusieurs grandes enseignes françaises qui se sont regroupées pour proposer des offres concurrentielles et attirer le public. Au-delà des promotions, les French Days se veulent aussi une célébration du commerce et de l’innovation à la française. L’occasion de mettre en avant les produits et les marques nationales. Chaque édition voit une participation croissante des commerçants et des acheteurs, faisant de cet événement un incontournable du calendrier commercial français.

Les French Days, événement biannuel très attendu, reviennent en 2024 avec deux périodes clés. La première session démarrera le mardi 30 avril à 7 heures et s’étendra jusqu’au mardi 7 mai à 23h59, offrant ainsi huit jours complets de promotions. Notez bien que les offres sur Amazon débuteront un peu plus tôt, dès minuit le 30 avril, permettant aux acheteurs de profiter des réductions avant même l’ouverture officielle chez d’autres détaillants.

Pour l’automne, une seconde vague de promotions est prévue à partir du vendredi 27 septembre, cette fois dans un format plus court qui se conclura le lundi 30 septembre. Sachez que ces dates sont estimées et pourraient être ajustées.

À lire également : tout savoir sur le Cyber Monday

👀 Quelles enseignes participent aux French Days 2024 ?

Les French Days regroupent tout d’abord 6 marques créatrices : Boulanger, Fnac/Darty, Rue du Commerce, Cdiscount, La Redoute, Carrefour, Micromania et Showroomprivé. Ces dernières seront bien évidemment de la partie lors de cette édition et vous proposeront d’importantes réductions.

Cependant, sachez que tout un tas d’autres boutiques participeront, des grandes marques comme des plus petites. On retrouve bien sûr le géant du e-commerce Amazon mais aussi d’autres enseignes françaises.

Voici une liste de quelques participants aux French Days pour cette édition printanière :

Les French Days Amazon

Les French Days sur la Fnac

Les French Days sur Rue du Commerce

Les French Days sur Boulanger

Les French Days sur Micromania

Les French Days chez Leclerc

✅ Nos conseils pour profiter pleinement des French Days 2024

Pour maximiser vos économies durant les French Days 2024, une préparation minutieuse est essentielle. Commencez par vérifier les prix des articles que vous envisagez d’acheter bien avant le début des promotions. Cela vous permettra de détecter les vraies bonnes affaires et d’éviter les fausses réductions. Définissez également un budget précis pour éviter les dépenses impulsives qui pourraient nuire à vos finances.

Soyez également réactif. Les meilleures offres, surtout sur des articles très demandés comme l’électronique de pointe, peuvent se vendre très rapidement. Il est judicieux de s’abonner aux newsletters des enseignes participantes pour recevoir les alertes promotionnelles et les codes de réduction dès leur mise en ligne. Enfin, comparez les prix entre différents détaillants. Utiliser des comparateurs en ligne peut vous aider à trouver le meilleur bon plan possible et ainsi profiter pleinement de cet événement commercial.

Pour le reste, chez Tom’s Hardware, nous allons regrouper pour vous les meilleurs bons plans sur les produits high-tech lors de ces French Days. Vous pourrez donc retrouver nos articles dédiés, que ce soit par enseignes ou par catégorie de produit. Vous pouvez dès à présent faire un premier repérage en consultant notre rubrique “Guides d’Achat”.