Frostpunk est gratuit sur l’Epic Games Store

La plateforme Epic Games Store a dévoilé le jeu qui sera offert pendant une semaine : il s’agit de Frostpunk. Vous pouvez récupérer dès à présent une copie gratuit et ce, jusqu’à jeudi prochain 17 heures. Le titre, sorti en avril 2018, se négocie d’ordinaire 28 euros sur le magasin d’Epic Games.

Frostpunk est l’œuvre de 11 bit studios. L’équipe, à qui l’on doit aussi This War of Mine, le présente comme « le premier jeu de survie de société. À la tête de la dernière ville sur Terre, vous devez gérer ses citoyens et ses infrastructures pour assurer la survie de votre société. Que ferez-vous lorsque vous serez poussé à bout ? Et qui deviendrez-vous dans ce processus ? ». Dans le cadre des « Méga soldes Epic », ses contenus additionnels bénéficient d’une remise de 20 %. Notez que le jeu de base propose un mode Sans Fin. Il « vous permet de rejouer le jeu sans limites. Jouez sur 8 cartes différentes, avec des terrains et des conditions météorologiques variables et différents défis à relever […] ».

Configurations minimale et recommandée

Pour faire fonctionner Frostpunk, votre PC doit être sous Windows 64 et embarquer au minimum un processeur double cœur à 3,2 GHz ; une GeForce GTX 660, Radeon R7 370 ou équivalent avec 2 Go de VRAM ; 4 Go de RAM. Idéalement, un processeur quatre cœurs à 3,2 GHz ; une GeForce GTX 970, Radeon RX 580 ou équivalent avec 4 Go de VRAM ; 8 Go de RAM. Enfin, le jeu n’est pas très encombrant puisqu’il n’occupe que 8 Go d’espace.

Pour récupérer une copie gratuite de Frostpunk, rendez-vous sur l’Epic Games Store.