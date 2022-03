GeForce RTX 3090 Ti : les spécifications et des photos de plusieurs modèles

Initialement attendue pour fin janvier, la GeForce RTX 3090 Ti sera finalement lancée demain, le 29 mars ; et comme souvent à l’approche d’une telle échéance, les fuites se sont accumulées ces dernières heures. Modèles, spécifications, performances… nous connaissons désormais presque tout du nouveau porte-étendard des RTX 3000.

Commençons par la MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, dont quelques clichés et surtout les spécifications ont été divulgués. Cette carte occupe 3,5 slots et pèse 2,1 kg. Elle atteint des fréquences GPU de 1950 MHz (Gaming) et 1965 MHz (Extreme). La fréquence Boost préconisée par NVIDIA pour la RTX 3090 Ti est de 1860 MHz. La carte signée MSI paye ses fréquences plus élevées par un TBP en hausse de 30 W par rapport à la valeur officielle (480 W au lieu de 450 W). Par ailleurs, comme annoncé en janvier, la GeForce RTX 3090 Ti hérite de 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s (des puces Micron de 2 Go portant la référence IZU47 D8BZC). Enfin, la RTX 3090 Ti exploite bien les 10 752 cœurs CUDA de son GPU GA102-350.

Connecteur d’alimentation 16 broches pour la RTX 3090 Ti FE

La SUPRIM X n’est pas la seule carte custom à s’être affichée en photo avec un peu d’avance. Des clichés des EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW Ultra, COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti BattleAx Deluxe / iGame Vulcan OC / iGame Neptune OC ont également été partagés par le site VideoCardz.

COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti BattleAx Deluxe EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW Ultra COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti iGame Neptune OC

COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti iGame Vulcan OC

Nos confrères ont aussi publié des photos de la GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition. Ils confirment que cette référence inaugure le connecteur d’alimentation PCIe Gen5 à 16 broches, lequel délivre jusqu’à 600 W. Il remplace ainsi le connecteur Molex MicroFit 3.0 à 12 broches qui plafonnait à 300 W (via deux 8 broches).

Vous l’avez constaté, pour les RTX 3000, la levée de l’embargo sur les tests coïncide a souvent coïncidé avec le lancement. Nous devrions donc avoir connaissance des performances de la GeForce RTX 3090 Ti d’ici peu. En attendant, sachez que certains évoquent des gains de 5 à 10 % en 4K par rapport à la GeForce RTX 3090.

Some performance numbers RTX 3090 vs RTX 3090 Ti, first impression!



▶️ Ti ~10% faster at 4K

▶️ 450W power

▶️ 2GHz boost@BauduinSven @3DCenter_org @VideoCardz — CapFrameX (@CapFrameX) March 25, 2022

Spécifications GeForce RTX 3090 Ti

Le tableau ci-dessous compare les spécifications du haut de gamme RTX Ampere. Désormais, la dernière inconnue concernant la RTX 3090 Ti est son prix.

Carte graphique GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 (10 Go) GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 SM 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10 752 10 496 10 240 8704 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs Tensors/TMUs 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz VRAM 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19.5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s TDP 450W 350W 350W 320W MSRP À déterminer 1649 euros 1269 euros 759 euros Date de lancement 29 mars 2022 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Source : VideoCardz