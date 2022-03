La GeForce RTX 3090 Ti sera disponible à l’achat à partir du 29 mars

En début de semaine, nous apprenions via des messages postés sur Chiphell que la GeForce RTX 3090 Ti serait lancée fin mars, le 29. Le site VideoCardz confirme de source sûre que ce sera bien le cas. Cette date vaut à la fois pour la levée de l’embargo sur les tests et la disponibilité chez les détaillants.

Si vous avez manqué un épisode du feuilleton GeForce RTX 3090 Ti, voici un bref résumé. Au CES 2022, NVIDIA avait fièrement montré la carte. Pour les caractéristiques, l’entreprise se contentait de renseigner 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s et 40 TFLOPS FP32 / 78 TFLOPS RT / 320 TFLOPS Tensor. NVIDIA promettait d’en dévoilé davantage dans le courant du mois de janvier. Finalement, la GeForce RTX 3090 Ti a disparu des écrans radar. Des rumeurs rapportaient même un arrêt de la production. Une hypothèse confirmée depuis, et tout récemment par Igor Wallossek. En cause, quelques difficultés avec les puces mémoire GDDR6X à 24 bit/s.

Le point sur les cartes graphiques AMD, Intel et NVIDIA à venir

Quel tarif pour le flagship des RTX 3000 ?

Tel que mentionné ci-dessus, les seules caractéristiques confirmées par NVIDIA sont, en l’état, les 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s et la puissance de 40 TFLOPS FP32. Rappelons que la GeForce RTX 3090 a une vitesse mémoire de 19,5 Gbit/s et plafonne à 35,58 TFLOPS FP32. À partir de cette valeur, on s’attend à ce que la RTX 3090 Ti exploite les 84 multiprocesseurs de flux de son GPU GA102, ce qui lui conférerait 10 752 cœurs CUDA. La dernière inconnue, et non des moindres, reste son prix.

Référence GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Cœurs RT 84 82 80 68 Cœurs CUDA 10 752 10 496 10 240 8704 Cœurs Tensor 336 328 320 272 Fréquence de base 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Fréquence Boost 1860 MHz 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz Memory 24 Go G6X 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s Performance FP32 Environ 40 TFLOPS 35,58 TFLOPS 34,10 TFLOPS 29,77 TFLOPS TDP 450 W 350 W 350 W 320 W MSRP À déterminer 1549 euros 1199 euros 719 euros Date de lancement 29 mars 2022 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020

Source : VideoCardz