GeForce RTX 4070 SUPER : quel modèle acheter, où trouver la moins chère ?

Tout juste arrivée sur le marché, la GeForce RTX 4070 SUPER se montre très intéressante pour qui veut jouer en QHD sans compromis tout en s’essayant à l’occasion à la 4K UHD, pourvu que vous fassiez appel à la technologie DLSS dans ce dernier cas. Surtout, NVIDIA place cette nouvelle carte graphique au même prix public conseillé que la GeForce RTX 4070 classique à son lancement, soit 659 euros ; il va sans dire que l’écart de performances entre ces deux cartes joue en la faveur de la version SUPER, en tout cas tant que le prix du modèle classique n’évolue pas à la baisse chez les revendeurs.

Plusieurs RTX 4070 SUPER de référence, mais également des versions personnalisées au niveau fréquences ou système de refroidissement, sont disponibles en boutique. Quelques modèles sont toutefois d’ores et déjà en rupture de stock. De plus, s’il est possible de trouver des cartes au prix conseillé ou à un tarif proche, c’est loin d’être le cas pour la majorité des RTX 4070 SUPER proposées. Heureusement, la version Founders Edition de NVIDIA est toujours disponible au moment où ces lignes sont rédigées !

A lire aussi : les dernières actualités concernant les GeForce RTX 4070 Series :

Les modèles de référence affichent des performances virtuellement identiques à celles proposées par la RTX 4070 SUPER Founders Edition. de subtiles différences pourront toutefois être visibles côté nuisances sonores, mais globalement les modèles à deux ventilateurs devraient se montrer aussi silencieux que la version de NVIDIA. Dans tous les cas, vous pourrez profiter de vos jeux en QHD avec les réglages graphiques au maximum, voire même essayer la 4K UHD dans les titres bénéficiant du DLSS.

Quelle GeForce RTX 4070 SUPER de référence choisir ?

Peu de constructeurs ont décidé de reprendre à la lettre les fréquences (en particulier le Boost à 2475 MHz) et caractéristiques de référence définies par NVIDIA. Les modèles qu’ils proposent sont par ailleurs encore assez difficiles à dénicher, à cause des ruptures de stock ou des délais de livraison mais aussi par manque de référencement auprès des revendeurs. Gageons que la situation s’améliorera prochainement.

Affichés au prix public conseillé ou à un tarif proche, ces modèles de référence sont en réalité peu attrayants : certaines RTX 4070 Super overclockées d’usine ou proposant des caractéristiques un peu plus originales sont disponibles à des tarifs identiques ou très proches ! C’est pourquoi, même si l’overclocking n’apportera en pratique qu’un gain marginal de performances, à l’heure actuelle nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers l’une des RTX 4070 Super OC listées ci-après, et de profiter “gratuitement” de ces quelques mégahertz supplémentaires.

Les RTX 4070 SUPER overclockées les plus intéressantes

La majorité des constructeurs de cartes graphiques ont choisi de proposer des modèles personnalisés de la 4070 SUPER, que ce soit au niveau des fréquences avec un (souvent léger) overclocking d’usine, ou bien du côté du système de refroidissement avec des dissipateurs thermiques équipés de trois ventilateurs, au lieu des deux présents sur le modèle de référence. En pratique, les performances devraient être assez proches de celles offertes par la RTX 4070 SUPER Founders Edition, et les modèles avec trois ventilateurs pourraient se montrer encore plus silencieux que celle-ci.

Parmi les versions overclockées d’usine équipées de deux ventilateurs seulement, notre préférence va vers la RTX 4070 Super Ventus 2X OC de MSI, tout simplement parce qu’elle propose une fréquence Boost légèrement supérieure aux autres modèles. Elle est en outre affichée au prix public conseillé par NVIDIA : autant dire qu’il vaut mieux prendre ce modèle plutôt qu’une des versions de référence, pour profiter sans surcout de ces quelques mégahertz en plus.

A défaut du modèle de MSI, vous pouvez également vous tourner vers la RTX 4070 Super VERTO de PNY, ou la KFA2 GeForce RTX 4070 Super 1-Click OC 2X. Leur tarif est identique ou très proche, la seule différence avec le modèle de MSI étant justement leur fréquence Boost, l’overclocking étant légèrement moins poussé. En pratique, l’écart de fréquence reste très faible ; ces trois cartes devraient offrir des performances identiques entre elles.

Enfin, notre coup de cœur de cette sélection se porte sur la GeForce RTX 4070 Super WINDFORCE OC de Gigabyte. En plus d’un léger overclocking d’usine côté fréquence Boost, cette carte graphique est surtout équipée d’un dissipateur thermique avec trois ventilateurs, lui assurant de fait un fonctionnement silencieux. Cerise sur le gâteau, il est possible de la trouver quasiment au même prix que les versions de référence, une aubaine ! Dans tous les cas, évitez les RTX 4070 SUPER vendues au dessus de 720 euros : le surcoût nous semble vraiment trop élevé.