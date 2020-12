Gigabyte enregistre plusieurs RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM et RTX 3060 avec 12 Go

Après Asus qui a temporairement listé des carte graphiques ROG Strix RTX 3080 Ti Gaming avec 20 GO de VRAM ainsi que des RTX 3060 avec 12 Go, au tour de Gigabyte d’attester de l’existence de ces références ; cette fois, via un enregistrement de plusieurs modèles auprès de l’ECC. En tout, l’entreprise a déposé treize versions des premières, six des secondes.

Voici la liste des RTX 3080 Ti :

GV-N308TAORUSX W-20GD

GV-N308TAORUSX WB-20GD

GV-N308TAORUS X-20GD

GV-N308TAORUS M-20GD

GV-N308TGAMING OC-20GD

GV-N308TVISION OC-20GD

GV-N308TEAGLE OC-20GD

GV-N308TTURBO-20GD

GV-N308TAORUS-20GD

GV-N308TGAMING-20GD

GV-N308TEAGLE-20GD

GV-N308TVISION-20GD

GV-N308TTURBO OC-20GD.

Celle des RTX 3060 :

GV-N3060GAMING OC-12GD

GV-N3060EAGLE OC-12GD

GV-N3060EAGLE-12GD

GV-N3060VISION OC-12GD

GV-N3060VISION-12GD

GV-N3060GAMING-12GD

10 Go insuffisants pour une carte haut de gamme en 2020 ?

Il y a peu, Igor Wallossek a rapporté que NVIDIA déclinerait la RTX 3060 en deux variantes : l’une munie de 6 Go de mémoire GDDR6, l’autre de 12 Go. Cette hypothèse devient maintenant une quasi-certitude.

À l’évidence, NVIDIA estime que pour rivaliser sur le long terme avec les Radeon RX 6000 d’AMD, ses prochaines solutions doivent embarquer plus de VRAM. Rappelons que la RTX 3070 se contente de 8 Go de GDDR6 et la RTX 3080 de 10 Go de GDDR6X ; une quantité jugée insuffisante par certains développeurs.

Si en l’état, les 10 Go de la RTX 3080 suffisent dans la majorité des jeux, y compris en 4K, ils pourraient devenir un facteur limitant d’ici un an ou deux ; plutôt problématique pour une carte toute de même vendue 719 euros en FE, et ainsi considéré comme un investissement fait pour durer plusieurs années dans l’esprit de la majorité des joueurs. En outre, la comparaison avec les GPU Big Navi d’AMD, tous épaulés par 16 Go de VRAM, est pour l’instant peu flatteuse pour la RTX 3080.

NVIDIA lancerait les RTX 3060 en janvier prochain ; la RTX 3080 Ti en février. Pour les tarifs, on peut estimer que cette dernière se positionnera face à la RX 6900 XT, vendue 999 euros. Bref, si vous envisagiez d’acquérir une RTX 3080, considérez qu’une RTX 3080 Ti avec deux fois plus de mémoire vidéo dédiée pourrait arriver d’ici un mois ou deux contre 300 / 350 euros supplémentaires.