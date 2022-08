Gigabyte présente sa carte Aorus Gen5 AIC : jusqu’à 16 To et 60 Go/s

Gigabyte lance sa nouvelle carte Aorus Gen5 AIC avec support PCIe 5.0. Dans la lignée de l’Aorus Gen4 AIC, il s’agit toujours d’une carte d’extension capable d’accueillir jusqu’à quatre SSD NVMe M.2. Grâce à la prise en charge du PCIe 5.0, cette carte autorise une bande passante théorique de 60 Go/s, tandis que la capacité maximale passe à 16 To.

Crédit : Gigabyte

La conception de la carte ne semble pas avoir changé. Cette Aorus Gen5 AIC possède toujours huit capteurs de température intégrés et un ventilateur de 5 cm de diamètre à son extrémité. Ce dernier propose un contrôle de sa vitesse. De fait, l’entreprise suggère aux clients d’utiliser les applications Gigabyte Storage Manager et SSD Tool Box avec cette carte.

Alder Lake ou Ryzen 7000

Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits de GIGABYTE Channel Solutions, déclare : « Avec l’arrivée de la plate-forme PCIe 5.0, le stockage à haut débit peut atteindre une vitesse d’accès de plus de 10 Go/s. Pour les utilisateurs qui recherchent des performances encore plus élevées, la carte GIGABYTE AORUS Gen5 AIC ouvre la voie à des performances extrêmes avec une baie de stockage. Intégrant quatre emplacements PCIe 5.0, les utilisateurs peuvent choisir différents SSD NVMe M.2 avec une capacité et des performances personnalisées pour une flexibilité maximale. Parallèlement, la conception thermique avancée empêche l’étranglement thermique en cas de fonctionnement à grande vitesse, ce qui fait du GIGABYTE AORUS Gen5 AIC le meilleur choix pour améliorer les performances de stockage. »

Le site de Gigabyte ne référence pas encore cette carte, dont la disponibilité et le tarif restent inconnus. Rappelons qu’actuellement, seule la plateforme Alder Lake desktop offre une prise en charge du PCIe 5.0. Les Ryzen 7000 attendus dans les prochaines semaines introduiront ce support chez AMD. Quant aux SSD exploitant cette interface, ils n’arrivent que timidement sur le marché.

Source : Gigabyte