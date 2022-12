GPU Intel Arc Battlemage : à la hauteur de la GeForce RTX 4070 ?

Dans une vidéo publiée hier, la chaîne YouTube RedGamingTech livre des premières informations sur les prochaines architectures graphiques de NVIDIA, AMD et Intel (GeForce RTX 5000 “Blackwell”, Radeon RX 8000 RDNA 4, Intel Battlemage). Nous ne ne commenterons pas les premières rumeurs, qui nous paraissent trop précoces : les premières GeForce RTX 4000 et Radeon RX 7000 sont sorties récemment et devraient occuper le terrain tout au long de 2023. En revanche, du côté d’Intel, les Arc A700 desktop sont commercialisées depuis plusieurs mois et, hypothétique Arc A580 mise à part, Intel en a fini avec cette génération. La société, un temps soupçonnée d’abandonner les GPU Arc, doit, selon sa feuille de route GPU d’août 2021, proposer une série Battlemage en 2023.

© RedGamingTech

L’auteur de la chaîne fait trois révélation. La première, c’est donc la sortie en 2023 ; il avait été question d’un report à 2024 en raison de difficultés de développement. La deuxième, c’est que le GPU consommera 225 W maximum ; un choix soutenu par Raja Koduri lors d’une interview. Au cours de celle-ci, le directeur de la branche AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) expliquait que pour lui, les gains générationnels ne devaient pas se faire au détriment de la consommation. Pour nuancer, précisons qu’en dépit de leur consommation élevée sur le papier, les GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4090 n’en sont pas moins les reines de l’efficacité énergétique sur le terrain du gaming. Enfin, la troisième prédiction a trait aux performances : le haut de gamme Battlemage rivaliserait avec la GeForce RTX 4070. Actuellement, l’Arc A770 peut tutoyer la GeForce RTX 3060 Ti, au mieux.

Intel présent sur le milieu de gamme seulement

Ces prédictions nous semblent prudentes et donc réalistes. Au-delà de l’aspect matériel, Intel peut – et doit – surtout améliorer sa copie en matière de support logiciel. Les développeurs s’y attellent avec brio depuis quelques mois maintenant : encore récemment, des pilotes ont quasiment doublé les performances dans des titres DirectX9. Enfin, si cibler la GeForce RTX 4070 peut sembler petits bras, Intel peut légitimement se limiter à des GPU milieu de gamme, sans chercher à rivaliser avec les très haut de gamme de NVIDIA ou d’AMD. Après tout, il se vend plus de Peugeot que de Lamborghini.