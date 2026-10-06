GTA 6 : Rockstar révèle comment Vice City et Lucia servent sa nouvelle satire de l’Amérique

Rockstar veut que la satire de GTA 6 résiste au temps, quitte à éviter les personnalités et tendances politiques du moment. Le studio préfère s’attaquer à des phénomènes plus larges tout en revisitant le rêve américain à travers Lucia, Jason et Vice City.

Rockstar Games a confirmé que Grand Theft Auto VI ne contiendra pas de références explicites à des tendances ou personnalités spécifiques de l’actualité. Selon Rupert Humphries, vice-président senior en charge des dialogues, le jeu préfère s’attaquer à des phénomènes plus vastes comme les théories du complot.

Un esprit satirique dans la durée

Dans une interview accordée au magazine Love, Rupert Humphries a expliqué les méthodes de l’équipe d’écriture des dialogues face aux enjeux politiques. Si les jeux de Rockstar sortent avec des années de délai, ce n’est pas pour rien. La création s’étend sur le temps long, mais le contenu doit rester pertinent lors de la sortie du jeu. Cela signifie donc, ignorer des modes passagères pour se concentrer sur des phénomènes qui durent dans le temps.

© Rockstar Games

Rockstar ne veut pas copier les exemples réels, l’éditeur préfère construire ses propres versions exagérées et déformées de réalités sociales bien existantes. Cette stratégie s’applique aussi à la politique. Le jeu évite de viser des personnes, des événements ou des mouvements spécifiques, y compris les figures politiques actuelles.

Malgré cette approche assez globale, la Floride offre matière à satire pour Rockstar. Les développeurs intègrent indirectement le contexte politique par les affiches électorales, les appels automatisés de campagne, les spots publicitaires et les émissions de débat politique. L’objectif consiste à exagérer un enjeu jusqu’à en révéler l’absurdité plutôt que de simplement refléter la réalité.

Les personnages et le rêve américain

Rupert Humphries a également abordé le thème récurrent du rêve américain souvent exprimé dans GTA. Tandis que GTA IV racontait l’illusion de l’Amérique comme terre d’opportunités à travers l’histoire d’un immigrant, et GTA V renforçait ce cynisme, le sixième opus envisage un rêve américain plus modeste. L’objectif : posséder une maison et rembourser ses dettes, une réalité devenue difficile pour la majorité.

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La dynamique entre Jason et sa complice Lucia a progressivement émergé pendant la phase d’écriture du jeu. Lucia s’est imposée comme la force motrice du duo, déterminée à construire une meilleure vie quels que soient les obstacles. L’équipe de narration, incluant Elizabeth Gavey-Kern et Alexa D’Agostina, s’est inspirée de femmes réelles pour créer un personnage d’envergure comparable à des figures emblématiques précédentes de la série.

Raul, quant à lui, incarne le mentor expérimenté nécessaire à une histoire de braquage de grande envergure. Il représente Vice City lui-même, apportant aux protagonistes inexpérimentés sa connaissance criminelle et son ancrage local.

Un processus de développement structuré

Rob Nelson, co-directeur de studio, a décrit le processus Rockstar. Après la sélection et la recherche du lieu, l’équipe établit les grandes étapes narratives sur la carte, puis construit le jeu par cycles de huit semaines.

Chaque étape rassemble des sections convenues pour examen et corrections qui orientent la phase suivante. Malgré la croissance du studio, Rockstar maintient une cohérence tonale globale dirigée par une vision créative unifiée.