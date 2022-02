Gunnir décline l’Iris Xe Max dans une carte graphique desktop

En juin 2021, l’entreprise chinoise Gunnir avait lancé une carte graphique dédiée Iris Xe à 80 unité d’exécution. Elle s’ajoutait à deux autres références Iris Xe, dont une signée Asus. Gunnir propose désormais une carte Iris Xe Index V2 basée sur l’Iris Xe Max. Cette mouture possède un peu plus d’unités d’exécution, à savoir 96.

Comme pour l’Iris Xe, on retrouve un GPU DG1, mais pleinement exploité. Jusqu’ici, cette version était réservée aux solutions mobiles. Désormais, Gunnir propose trois modèles dotés d’un GPU DG1. Une version low profile vendue 569 RMB (79 euros), une Iris Xe Index V2 proposée à 639 RMB (88 euros) et enfin l’Iris Xe MAX Index V2 dont il est ici question et qui se négocie 699 RMB (97 euros).

La carte graphique Intel Iris Xe DG1 laminée par l’APU Ryzen 7 5700G sur 17 jeux

Une carte compacte et peu gourmande mais à la compatibilité limitée

La carte Iris Xe Max Index V2 affiche une fréquence de base de 1,2 GHz et une fréquence boost de 1,65 GHz. Elle possède 4 Go de mémoire LPDDR4x et a une bande passante mémoire de 68 Go/s. Ses dimensions sont de 168 x 121 x 37 mm. La connectique se compose de ports HDMI, DVI et DisplayPort. Enfin, la frugalité est au rendez-vous, avec des limites de puissance de 25-41 W.

Rappelons cependant que les solutions Iris Xe DG1 sont très sélectives : elle ne sont compatibles qu’avec les processeurs Intel Core Coffee Lake et Comet Lake et boudent totalement les processeurs d’AMD. En matière de chipsets, elles ne tolèrent que les B460, B365 et H310C. Pas d’inquiétude, les GPU DG2, qui équiperont la gamme Arc Alchemist, s’annoncent plus accommodants…

Notre confrère de VideoCardz propose le tableau ci-dessous qui compare la série Iris Xe à l’entrée de gamme Arc Alchemist (DG2 à 128 UE).