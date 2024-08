Huawei va plier ses smartphones en trois, Samsung pris de court

Un smartphone tri-fold serait dans les cartons de Huawei qui pourrait battre Samsung en étant la première firme à commercialiser un smartphone pliable en trois. Le développement du téléphone de l’entreprise chinoise serait plus avancé et il aurait même passé plusieurs tests de durabilité.

Il semblerait que l’avenir des smartphones pliables ne se fasse pas du côté de Lenovo et de son téléphone flexible mais plutôt de celui de Huawei et de Samsung. Les deux entreprises auraient en effet dans leurs cartons des nouveaux modèles de machines encore jamais vues sur le marché.

Ces appareils prendraient la forme de téléphones pliables en trois, ou smartphone “tri-fold” pour faire plus court. Déjà évoqués depuis quelques années, ces appareils semblent se concrétiser petit à petit alors même que Samsung vient de lancer ses Galaxy Z Fold6 et Flip6.

Malheureusement pour l’entreprise coréenne, ce serait Huawei qui remporterait la course à l’innovation cette fois-ci. De nouvelles informations suggèrent en effet que le développement du tri-fold de la firme chinoise serait plus avancé.

Le smartphone tri-fold de Huawei est assez solide

Alors que les écrans de smartphone pliables sont trop fragiles des dires de Samsung, le modèle tri-fold de Huawei aurait réussi les tests de durabilité de l’entreprise. Ainsi, elle pourrait être la première firme à produire puis commercialiser un mobile de ce type dans le monde.

Les rumeurs présentes sur internet suggèrent même que le téléphone pourrait être lancé dès le mois de septembre 2024 en Chine. En revanche, il utiliserait l’OS maison de Huawei, HarmonyOS Next, ce qui laisse planer le doute sur une sortie simultanée dans le reste du monde.

Ce qui aurait donc permis à Huawei de prendre une telle avance sur Samsung est la réussite des “tests de 28μm” de l’écran du tri-fold. Celui-ci consiste en une vérification de la solidité de la machine mais aussi de la visibilité des lignes de pli après plusieurs pliages.

Vers un téléphone gadget et hors de prix ?

Les informations disponibles actuellement sous-entendent que l’écran de l’appareil serait de 10 pouces au total et que son prix pourrait être assez élevé. Ce n’est pas particulièrement étonnant. Malgré leurs performances en deçà de celles des fleurons (Galaxy S24 et autres) et de leur fragilité, les smartphones pliables sont généralement assez chers.

L’ingénierie étant plus complexe que sur un téléphone basique, il ne serait pas étonnant qu’un téléphone pouvant se plier en trois et doublant le nombre de charnières fasse exploser les prix.

Si cette rumeur s’avère exacte, il faut espérer que Huawei puisse justifier le prix de son téléphone pliable en trois. Un appareil trop onéreux, qu’il soit innovant ou non, aurait certainement du mal à se vendre. D’autant plus qu’un modèle tri-fold semble assez redondant par rapport à un pliable conventionnel en n’apportant pas grand-chose de neuf au concept.

