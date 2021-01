Il installe une ferme de minage dans le coffre de sa BMW pour ‘narguer les joueurs’

Simon Byrne. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause : les 78 GeForce RTX 3080 installées dans une ferme de minage vues en photo il y a quelques semaines lui appartenaient. Non content de son effet, le mineur s’est livré à une autre extravagance : installer une « petite » ferme de minage composée de six RTX 3080 dans le coffre d’une voiture, une BMW i8 ; ce, pour « embêter les joueurs ».

Bon, l’individu ne prend pas trop de risques à les narguer de la sorte : en cas de problème, son bolide lui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes.

OriginPC installe une configuration PC musclée dans une Tesla Model S pour enfant

Consommation des six RTX 3080 : environ 1 500 W

Contacté par nos confrères de Tom’s Hardware US, Simon Byrne a apporté quelques précisions sur le fonctionnement de son installation. La batterie de sa BMW i8, une voiture hybride, est capable de fournir jusqu’à 3 500 W ; largement suffisant étant donné que sa ferme de minage, reliée via un onduleur, ne consomme « que » 1 500 W. En revanche, lorsque les huit RTX 3080 fonctionnent, le coffre doit rester ouvert afin d’éviter la surchauffe.

Il en a également profité pour vanter le bienfondé des cryptomonnaies, des monnaies « décentralisées », « possédées ou contrôlées par personne » mais « servies par une communauté passionnée, altruiste et ouverte ». Selon lui, son intérêt pour les cryptomonnaies n’est pas motivé par la recherche du profit, qui n’est qu’un « bonus », mais par un projet plus grand, celui « d’un monde utopique où les relations sont basées sur des services réciproques » ; l’utopie au volant d’une BMW i8 avec quelques RTX 3080 dans le coffre, naturellement.