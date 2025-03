Cette carte graphique est la plus vendue sur Amazon, ce n’est pas pour rien

La carte graphique GeForce RTX 5070 12 GB d’NVIDIA a récemment pris la tête de la liste des meilleures ventes sur Amazon, détrônant ainsi la Radeon RX 9070 XT d’AMD. Cette montée en popularité des GPU de la série RTX 50 d’NVIDIA marque un changement notable dans les préférences des consommateurs.

La RTX 5070 rafle la mise

La semaine dernière, AMD avait brièvement dominé la liste des GPU les plus vendus sur Amazon avec ses modèles RX 9070 XT et 9070.

Cependant, cette domination a été de courte durée en raison de problèmes d’approvisionnement. Bien que la série RX 9070 ait bénéficié d’une meilleure disponibilité initiale par rapport aux RTX 50 d’NVIDIA, la demande élevée a rapidement épuisé les stocks.

Nvidia a lancé sa GeForce RTX 5070 juste avant la sortie de la série RX 9070 d’AMD. Malgré une disponibilité initiale limitée, la RTX 5070 a rapidement gagné en popularité, prenant la première place des ventes sur Amazon. Actuellement, la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7 OC edition occupe cette position, bien que les stocks restent fluctuants en raison de la forte demande.

Nvidia reprend des couleurs

Plusieurs modèles de la série RTX 50, ainsi que des GPU plus anciens de Nvidia, figurent désormais parmi les meilleures ventes. La RTX 5080, par exemple, occupe la huitième place avec l’ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC edition. En revanche, aucun modèle RX 9070 XT ou RX 9070 n’apparaît dans le top 10, le meilleur classement pour un RX 9070 XT étant la onzième place.

La GeForce RTX 5070, lancée à 649€, offre 12 GB de mémoire GDDR7. Bien qu’elle soit légèrement moins performante en rastérisation par rapport à la RX 9070 et dispose de 4 GB de VRAM en moins, elle reste compétitive grâce à son prix attractif. La RX 9070 XT, quant à elle, est plus rapide mais coûte 50 $ de plus, illustrant la sensibilité du marché aux différences de prix entre les concurrents.

AMD conserve des parts de marché

AMD reste populaire avec ses GPU RX 7000, tels que les RX 7600 XT, RX 7800 XT, et RX 7900 XTX. Cependant, il pourrait s’écouler un certain temps avant que la série RX 9070 ne réapparaisse dans la liste des GPU les plus vendus, en raison des fluctuations de disponibilité et des prix. La liste des meilleures ventes devrait continuer à évoluer rapidement dans les jours à venir, reflétant les dynamiques changeantes du marché des GPU.