Chaque pixel de votre écran serait contrôlable grâce à cette technologie de Microsoft

Un nouveau brevet déposé par Microsoft pourrait changer la façon d’interagir des utilisateurs avec leurs écrans. Une technologie inédite nommée Pixel Luminance For Digital Displays serait en mesure de contrôler la luminosité de chaque pixel d’un moniteur indépendamment des autres.

©Jorge Ramirez via Unsplash

Les écrans ont pris une place importante dans la vie de nombreux utilisateurs. Presque omniprésents, il est aujourd’hui difficile de s’en passer, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Si certains peuvent voir cela d’un mauvais œil, d’autres personnes sont ravies de voir leur technologie évoluer au fil des ans.

Par exemple, l’apparition de la technologie OLED a été très bien accueillie dans la sphère du gaming. Bien que ce type de moniteur soit sujet à la brûlure d’écran, il offre de nombreux avantages par rapport au LCD, dont une qualité d’image supérieure et plus réaliste.

Évidemment, l’OLED ne représente pas la seule innovation en rapport avec les écrans. Si certains cherchent à rendre leur TV transparente comme LG et sa Signature OLED T, d’autres cherchent un contrôle total sur les pixels de leur moniteur.

C’est le cas notamment de Microsoft qui vient de déposer le brevet d’ une toute nouvelle technologie : Pixel Luminance For Digital Displays. Celle-ci vise à “révolutionner” le marché des écrans en donnant plus de contrôle aux utilisateurs sur la gestion de leur affichage.

Écran MPG 321URX QD-OLED ©MSI

Microsoft veut vous donner le contrôle de vos écrans

Pixel Luminance For Digital Displays permettrait notamment de diminuer ou d’augmenter l’intensité de chaque pixel indépendamment. Cela permettrait d’améliorer l’efficacité énergétique des écrans mais aussi la qualité de l’image.

Cette innovation est décrite dans le brevet comme relativement similaire à ce qui est observable dans les écrans OLED. En envoyant un signal modulé à une rangée de pixels, la technologie serait capable de cibler des pixels uniques.

Cela se traduirait par un écart de luminosité sur différentes parties de l’écran. Par exemple, cela permettrait de rendre les informations superflues de l’écran plus sombres tandis que les parties intéressantes seraient plus claires.

De plus, comme dit plus haut, Pixel Luminance For Digital Displays pourrait améliorer l’efficacité énergétique des moniteurs. Ainsi, elle pourrait trouver une véritable utilité sur le marché des smartphones ou pour les ordinateurs portables sous Windows en donnant un petit coup de pouce aux batteries.

Pixel Luminance For Digital Displays est pensée pour les gamers

©Dell

Pour ce qui est des écrans gaming, la technologie, grâce au contrôle avancé des pixels, pourrait améliorer leur contraste. Dans le cas d’un moniteur LCD, cela se traduirait par une qualité d’image supérieure proche de celle des écrans OLED. De plus cette technologie serait également capable d’ajuster le taux de rafraichissement des moniteurs.

Cependant, tout n’est pas rose. Le brevet de Microsoft mentionne également des problèmes de compatibilité avec certains types d’écrans. Les moniteurs au taux de rafraîchissement variable pourraient en effet être problématiques. Si ce n’est que Microsoft cherche déjà des solutions pour résoudre la situation.

La firme, dans son brevet, précise que Pixel Luminance For Digital Displays serait compatible avec les technologies OLED, QLED, micro-LED et LCD. En revanche, la firme n’a pas divulgué d’informations précises quant à son implémentation dans le futur.

Si Microsoft semble résolu à commercialiser ou rendre accessible cette technologie, s’agissant d’un brevet, rien ne dit qu’elle verra bien le jour. Il faut espérer que le géant d’internet communique davantage sur ce sujet prochainement et que Pixel Luminance For Digital Displays ne reste pas à l’état de brouillon.

Un nouveau brevet déposé par Microsoft présente une nouvelle technologie de contrôle des écrans.

Appelée Pixel Luminance For Digital Displays, elle permettrait d’ajuster l’intensité de chaque pixel séparément.

Cela pourrait se traduire par une meilleure qualité d’image mais aussi une efficacité énergétique accrue.

Source : Justia Patents