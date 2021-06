Le NUC Beast Canyon pourrait embarquer un processeur Core i9-11900KB

Lors du Computex 2021, Intel a succinctement présenté le futur NUC Beast Canyon. L’unique diapositive l’annonçait comme le premier NUC capable d’accueillir une carte graphique pleine longueur ; quant au processeur, elle mentionnait les Core i5, i7 et i9 de la famille Tiger Lake-H. Finalement, parmi les configurations proposées, figurerait aussi un Core i9-11900KB.

Certains d’entre vous doivent se demander, à juste titre, d’où sort cette série Tiger Lake-B. Il s’agit d’une gamme lancée discrètement par Intel il y a quelques jours. Elle comprend quatre références, les Core i9-11900KB, i7-11700B, i5-11500B et i3-11100B. Estampillées desktop, ces puces sont gravées en 10 nm, comme les autres processeurs Tiger Lake (les Rocket Lake-S reposent sur une lithographie 14 nm). Les TDP sont de 65 W. Le Core i9 et Core i7 possèdent 8 cœurs / 16 threads, le Core i5, 6 cœurs / 12 Threads et le Core i3, 4 cœurs / 8 threads. Un tableau présente la série en fin d’article.

À propos du Core i9-11900KB, Intel a confié à Tom’s Hardware US s’être « associé à des clients désireux d’élargir leur portefeuille de produits avec des conceptions d’ordinateurs de bureau SFF (Small Form-Factor). Le processeur Intel Core i9-11900KB est une solution BGA construite avec des spécifications et des performances uniques, spécifiquement pour ces conceptions ».

Revenons-en au NUC Beast Canyon. Sur Twitter, le dénommé HXL a partagé un cliché du NUC 11 Extreme ; et selon lui, la machine embarquerait un processeur Intel Core-11900KB. La photographie ne montre pas le processeur ; par conséquent, cette information reste à vérifier. Cependant, elle semble assez raccord avec les informations susmentionnées. De fait, le NUC Beast Canyon a plutôt le gabarit d’un SFF que d’un NUC traditionnel.

Intel Beast Canyon



11900KB 🧐



Source: KoolShare pic.twitter.com/Ilz5HTHvCO — HXL (@9550pro) June 8, 2021

Gamme Tiger Lake-B

Avec ses 8 cœurs Willow Cove, sa fréquence de base de 3,3 GHz et sa fréquence TVB (Thermal Velocity Boost) de 5,3 GHz, le Core i9-11900KB est le vaisseau amiral de la série Tiger Lake-B. Intel donne un TDP standard de 65 W pour le Core i9 et Core i7, mais permet aux OEM de réduire cette valeur à 55 W.