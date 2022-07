Intel va produire des puces pour Mediatek

Intel a annoncé un partenariat avec Mediatek, quatrième plus important concepteur de puces en 2021. L’entreprise taïwanaise va faire produire certaines de ses puces par IFS (Intel Foundry Services). Celles-ci ne seront pas élaborées à partir d’un nœud très à la pointe actuellement, mais sur l’Intel 16, une version optimisée du 22FFL (Intel 22 nm FinFET Low Power), nœud opérationnel depuis le 4e trimestre 2017.

Crédit : Intel

Crédit : Intel

La fabrication de SoC haut de gamme de Mediatek pour smartphones, tels que le Dimensity 9000 ou de plus modestes Dimensity 8000 et 8100, reste donc confiée à TSMC. En sous-traitant auprès d’Intel, Mediatek souhaite diversifier ses chaînes d’approvisionnement. Plus de deux milliards de puces Mediatek sont produites chaque année ; nous ne savons pas quelle part de cette production reviendra désormais à Intel, ni même le montant du contrat. Quoi qu’il en soit, pour ce nœud de gravure, Intel prévoit une production en volume pour ses clients à partir de début 2023.

Concernant les sites de fabrication, Intel a répondu aux sollicitations de Paul Alcorn de Tom’s Hardware US en ces termes : « Nous ne pouvons pas fournir de détails sur les produits de nos clients. Les clients de l’IFS ont accès à un réseau mondial d’usines d’Intel, y compris les sites de fabrication situés en Oregon, en Arizona, en Irlande et en Israël, ainsi que les nouvelles Fabs en Ohio et en Allemagne ultérieurement. »

Diversifier les chaînes d’approvisionnement

NS Tsai, vice-président directeur de la technologie des plates-formes et des opérations de fabrication chez MediaTek, a déclaré : « MediaTek a depuis longtemps adopté une stratégie d’approvisionnement multiple. Nous avons un partenariat commercial existant avec Intel pour les cartes de données 5G, et nous étendons maintenant notre relation à la fabrication de dispositifs périphériques intelligents par le biais d’Intel Foundry Services. Avec son engagement en faveur d’importantes extensions de capacité, IFS apporte de la valeur à MediaTek alors que nous cherchons à créer une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée. Nous sommes impatients de construire un partenariat à long terme pour répondre à la demande en forte croissance de nos produits de la part de clients du monde entier. »

Sources : Intel, Tom’s Hardware US