MediaTek présente son Dimensity 9000, premier SoC pour smartphones gravé en 4 nm

MediaTek lance un SoC haut de gamme pour smartphones, le Dimensity 9000. Basée sur l’architecture Arm v9, cette puce est gravée en 4 nm par TSMC. Elle possède un 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU.

Plus précisément, ce SoC Dimensity 9000 s’appuie sur un cœur principal Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz. Celui-ci est épaulé par trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs basse consommation Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz. Côté GPU, c’est un Magli-G710 MP10. Selon Mediatek, ce GPU s’avère 35 % plus performante et 60 % plus économe en énergie que celui des meilleurs smartphones Android actuels, sans plus de détails. Quoi qu’il en soit, le SoC de l’entreprise est effectivement à la pointe de ce que propose Arm actuellement : tous ces cœurs CPU et GPU ont été présentés en mai dernier.

Support de la LPPDR5X

Le Dimensity 9000 peut également se targuer d’être le premier SoC pour smartphones à prendre en charge la mémoire LPDDR5X. Il possède un contrôleur mémoire qui accepte de la DDR5 à 3750 MHz et autorise un débit de 60 Go/s. En outre, MediaTek a doté son SoC de 6 Mo de cache système et 8 Mo de cache L3 pour le processeur. Naturellement, la 5G est de la partie (norme 5G R16), tout comme le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

En matière d’affichage, ce SoC gère une définition maximale de 2960 x 1440 pixels (WQHD+) à 144 Hz. L’ISP 18 bits Imagiq790 prend un charge un capteur de 320 mégapixels, ou trois capteurs de 32 mégapixels simultanément. Enfin, en matière de lecture vidéo, le Dimensity 9000 propose du décodage 8K60p et du codage 8K30p pour les H.265/HEVC, H.264 et VP9 et décodage 8K30 AV1.

Vous l’aurez compris, ce Dimensity 9000 a tout pour s’imposer comme un SoC de premier choix pour les smartphones haut de gamme de 2022. Andrei Frumusanu d’AnandTech estime qu’il sera en mesure de rivaliser avec les solutions de Qualcomm l’année prochaine. Difficile de se prononcer sans connaître l’offre de l’entreprise américaine pour les prochains mois. Toujours est-il que les parts de marché de MediaTek ont nettement progressé en 2021.