Jusqu’à 24 cœurs pour les processeurs Intel Raptor Lake ?

Dans une vidéo partagée hier, Moore’s Law is Dead livre plusieurs informations sur les plans d’Intel pour ses processeurs Alder Lake et Raptor Lake. Il certifie l’existence de processeurs desktop à 16 cœurs (8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont), mais également de puces dépourvues de cœurs Gracemont. Pour la gamme Alder Lake mobile, MLID confirme la configuration de deux processeurs : tous deux armés de 8 cœurs Gracemont, l’un embarquerait 6 cœurs Golden Cove et l’autre 2.

Ces données ne sont pas inédites : deux fuites, l’une de la gamme desktop (Alder Lake-S) datant d’août 2020 et une de la gamme Alder Lake mobile remontant à mars dernier suggéraient déjà de telles configurations. Cependant, MLID avance une date pour la levée de l’embargo concernant Alder Lake-S, bien qu’on ne sache pas vraiment sur quoi porte cet embargo : le 25 octobre. En outre, selon lui, la gamme H55 qui figure tout à droite de la diapositive ci-dessus correspondrait à une série HX. Ces puces utiliseraient un socket BGA et compléteraient ou remplaceraient la gamme HK actuelle. Cette série HX ne débarquerait que plus tard, au cours du second trimestre 2022. En fait, Intel échelonnerait le lancement de ses différentes gammes Alder Lake de fin 2021 au deuxième trimestre 2022.

Raptor Lake fin 2022

MLID s’est aussi adonné à quelques conjectures concernant Raptor Lake, la treizième génération qui succédera à Alder Lake. Toujours architecturés sur la lithographie 10 nm SuperFin, ces processeurs utiliseraient eux aussi un socket LGA1700. En revanche, ils embarqueraient jusqu’à 24 cœurs : 8 cœurs Raptor Cove / 16 cœurs Gracemont. Cette génération serait lancée pour les fêtes de fin d’année 2022, une période aussi choisie par AMD pour dégainer ses processeurs Ryzen sous architecture Zen 4 en 5 nm.

Gamme Rocket Lake-S Alder Lake-S Raptor Lake-S Meteor Lake-S Lunar Lake-S Génération 11e 12e 13e 14e 15e Litographie 14nm 10nm Enhanced SuperFin 10nm Enhanced SuperFin 7nm Enhanced SuperFin À déterminer Architecture CPU Cypress Cove Golden Cove + Gracemont Raptor Cove + Gracemont Redwood Cove + Gracemont (?) À déterminer Architecture GPU Gen12.1 Gen12.2 Gen12.2 Gen 12.7 Gen 13 Nombre maximal de cœurs 8 16 (8+8) 24 (8+16) À déterminer À déterminer Socket LGA1200 LGA1700 LGA1700 LGA1700 À déterminer Support mémoire DDR4 DDR4/DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 PCIe Gen PCIe 4.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Chipsets Intel 500 Intel 600 Intel 700 À déterminer À déterminer Date de lancement 30 mars 2021 Octobre 2021 ? Fin 2022 ? 2023 (?) 2024 (?)

Source : VideoCardz