La carte graphique Intel Arc A370M passe le test Bapco CrossMark

La date de lancement des cartes graphiques dédiées Intel Arc Alchemist reste très incertaine. En principe, la sortie est prévue avant la fin du trimestre. En attendant, les fuites les concernant s’accumulent : nous avons notamment eu connaissance des configurations mémoire des cartes graphiques mobiles grâce une diapositive interne, pu admirer en photo les puces GDDR6 d’une carte à 384 UE. Il y a également du mouvement du côté des benchmarks, avec une entrée dans SiSoftware à la mi-janvier : un GPU Intel Arc Alchemist à 512 UE y battait la RTX 3070 Ti. En voici une nouvelle, dans CrossMark cette fois.

Le sujet du jour est une solution Arc A370M installée dans un ordinateur portable équipé d’un processeur lui aussi tout récent, un Core i7-12800H (14 cœurs / 20 threads). Ce système de test, identifié « Intel Corporation AlderLake-P DDR5 RVP », mobilise de la mémoire DD5-4800. L’Arc A370M semble être une carte d’entrée de gamme dotée de 128 unités d’exécution. Elle possèderait ainsi 4 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus mémoire de 64 bits.

Vous le constaterez sur la capture ci-dessous, le système a également été testé mais sans son GPU dédié ; autrement dit, uniquement avec l’iGPU Iris Xe du processeur Alder Lake. Celui-ci possède 96 UE.

Pas de PC portables XMG munis de cartes graphiques Intel Arc avant la fin du second trimestre 2022

Peu de différences avec l’Iris Xe à 96 UE

Les résultats pour le système équipé de l’Arc 370M sont légèrement plus élevés que ceux obtenus par celui sans GPU dédié. Néanmoins, les écarts restent très négligeables. Rien de très surprenant, puisque CrossMark n’est pas un benchmark conçu pour tester les GPU. Concrètement, il y a trois groupes de tests composés de sept sous-scénarios : Productivité (édition de documents, feuilles de calcul, navigation sur Internet), Création (édition de photos, organisation de photos, édition de vidéos) et Réactivité (lancement d’applications et ouverture de fichiers tirés d’autres sous-scénarios). Autrement dit, le seul susceptible de solliciter un peu le GPU est l’édition vidéo, mais de l’aveu même de Bapco, les performances du GPU n’ont qu’un très faible impact sur le résultat final.

Catégorie Score global Productivité Création Réactivité Intel Arc 370M 1641 1621 1725 1469 Intel Iris Xe with 96 EU 1626 1612 1720 1414 Différence 0,92% 0,56% 0,29% 3,89%

Bref, plus qu’un véritable aperçu des performances, cette fuite sert surtout à confirmer l’existence de l’Arc A370M, précédemment évoquée dans un pilote Intel DCH pour NUC. Pour savoir ce qu’elle vaut vraiment, il va donc falloir encore patienter…

Source : Tom’s Hardware US