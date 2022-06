La carte graphique Zhaoxin Glenfly Arise GT10C0 photographiée sous tous les angles

Une carte graphique dotée de 2 Go de VRAM ; elle offre un port HDMI et VGA.

En juin 2021, nous découvrions les premiers clichés d’une graphique dédiée signée GlenFly Technology, une filiale de Zhaoxin ; il s’agissait peut-être de la GlenFly Arise 1020. Sur Bilibili, l’utilisateur HOKI_ a publié des photos d’une autre carte graphique dédiée du fabricant, appelée cette fois GlenFly Arise-GT10C0. Selon l’auteur de la publication, Windows 10 détecte le GPU en tant que « Zhaoxin VGA bios ». De fait, la carte graphique propose deux connecteurs d’affichage : un HDMI et du VGA.

Crédit : HOKI_ (Bilibili)

Le modèle présenté ici embarque 2 Go de mémoire (de type inconnu) sur un bus de 64 bits. Il n’y cependant que la moitié des puces mémoires installées : 4 sur 8 possibles. HOKI_ précise que la plupart des vidéos ne peuvent être lues et que le port HDMI fonctionne mal. Il prévient qu’il va mener des investigations supplémentaires en testant notamment la carte sous Kirin OS.

GlenFly Arise 1020

Pour en revenir à la GlenFly Arise 1020, nos confrères de Tom’s Hardware US ont publié un article la concernant il y a une quinzaine de jours. Le papier traitait d’une entrée sur Geekbench 5 : la carte graphique obtenait 579 points dans le test OpenCL, un score extrêmement faible dans l’absolu. À titre de comparaison, une GeForce GTX 1650 marque environ 38 000 points, une GeForce RTX 3070 plutôt 135 000 points.

Crédit : Geekbench

La carte graphique prenait place au sein d’un PC chinois armé d’un processeur KaiXian à 8 cœurs / 8 threads. Celui-ci fonctionnait à 2,7 GHz et collaborait avec 8 Go de DDR4.

Le GPU Glenfly Arise 1020 mobilise 24 unités de calcul et 2 Go de VRAM. Difficile de savoir si c’est le même que celui exécutant le benchmark Unigine Heaven il y a un an de cela.

Bien sûr, loin de nous l’idée d’émettre un quelconque jugement sur les performances de ces GPU avec si peu d’informations à disposition. Ils souffrent indéniablement d’un manque d’optimisation des pilotes sur les benchmarks qui nous sont familiers.

Sources : HOKI_ (Bilibili) via VideoCardz, Tom’s Hardware US