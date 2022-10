La carte mère N7 B650E de NZXT pour les Ryzen 7000 annoncée à 430 euros

NZXT N7 B650E – ©NZXT NZXT N7 B650E – ©NZXT

Entre deux moniteurs Canvas incurvés, sa gamme de boîtiers H7 et ses cartes de capture externes, NZXT possède également un catalogue intéressant de cartes mères, principalement destinées au marché gamer. La dernière en date à faire son apparition est la N7 B650E, un modèle basé sur un chipset B650E et par conséquent compatible avec les nouveaux processeurs Ryzen 7000 d’AMD.

Des caractéristiques complètes mais classiques

Disponible en noir ou en blanc (le PCB restant dans tous les cas noir), cette N7 B650E reprend la charte graphique des précédentes cartes mères de NZXT, à la fois sobre, épurée et assez stricte. Elle possède un port PCI-Express 5.0 16x, deux ports PCIe 4.0 16x (câblés en 2x sur le chipset) ainsi qu’un étage d’alimentation à 16+2+1 phases de 90A.

NZXT N7 B650E – ©NZXT

La Z7 B650E présente des caractéristiques intéressantes pour une carte « de milieu de gamme ». Elle possède trois ports M.2 NVMe (respectivement câblés en PCIe 5.0 4x, PCIe 4.0 4x et PCIe 4.0 2x) et supporte la mémoire DDR5 (jusqu’à 128 Go) ainsi que les profils XMP et EXPO. En plus du contrôleur Ethernet 2.5Gbps de chez Realtek, la connectivité de cette carte mère repose sur un module WiFi 6E/Bluetooth 5.2 placé sur un port M.2 dédié.

Le reste de la connectique placée à l’arrière devrait satisfaire la majorité des besoins : une sortie HDMI, les classiques entrées/sorties audio contrôlées par le chipset Realtek ALC1220, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 Gen2 Type-C et six ports USB 3.2 dont deux en Gen2. Des boutons Clear CMOS et BIOS Flashback sont également présents. Jusqu’à 6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.2 Gen1 et un port USB 3.2 Gen2 additionnels pourront enfin être branchés sur la carte mère grâce à des connecteurs internes.

La date exacte de disponibilité de la N7 B650E n’est pas encore connue, mais ce sera forcément au cours du quatrième trimestre 2022. Affichée tout de même à un prix public conseillé de 429.99 euros, la pilule reste un peu difficile à faire passer.