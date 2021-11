La carte Radeon RX 6900 XT LC finalement disponible sur le marché DIY en Europe

En juin dernier, AMD avait lancé une carte graphique Radeon RX 6900 XT LC (Liquid Cooled) offrant des fréquences GPU et une vitesse mémoire supérieures à celles de la RX 6900 XT classique. Au départ, ce modèle était réservé aux OEM et non proposé sur le marché DIY, bien qu’il pouvait se trouver chez certains revendeurs asiatiques. Le voici désormais disponible en Europe auprès de Mindfactory.

Le détaillant allemand propose des Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled signées Power Color à un tarif de 1749 euros. Ce prix est assez proche de ceux actuellement pratiqués pour les Radeon RX 6900 XT refroidies par air.

TBP de 330 W

Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant la Radeon RX 6900 XT LC dans notre précédente actu. Dans les grandes lignes, précisons qu’elle s’appuie sur un GPU Navi 21 XTXH, depuis utilisé pour d’autres références refroidies par air. Elle profite également d’un boost de sa vitesse mémoire : 18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s. Cela induit une bande passante mémoire de 576 Go/s contre 512 Go/s pour la RX 6900 XT. En revanche, la variante LC est plus gourmande : son TBP est de 330 W au lieu de 300 W.

Le tableau ci-dessous compare les spécifications officielles des RX 6900 XT LC et RX 6900 XT.