La dernière mise à jour de l’émulateur Yuzu booste les performances

L’émulateur de Nintendo Switch Yuzu a récemment reçu une mise à jour qui améliore nettement les performances dans les jeux. Comme rapporté dans un des graphiques ci-dessous, elle apporte des gains en matière d’images par seconde conséquent : avec un Ryzen 5 3400G et sa solution graphique intégrée Vega 11, Splatoon fonctionne ainsi à 39 ips contre 27 auparavant, Animal Crossing New Horizons atteint les 30 ips contre 12 ips jusqu’alors.

Cette mise à jour s’avère aussi bénéfique sur des jeux comme Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda Breath of The Wild. Sur une machine dotée d’un processeur Intel Core i7-10700K et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, les deux titres susmentionnés s’approchent des 60 ips. Globalement, l’amélioration moyenne des performances pour cette configuration en OpenGL s’élève à 84 %.

Super Smash Bros Ultimate enfin émulé sur Yuzu

Réécriture du Buffer Cache

Selon l’équipe, ces gains sont induits par une réécriture du Buffer Cache. La mise à jour corrige également divers bugs et améliore la stabilité globale de l’émulateur. Rappelons que Yuzu est compatible avec l’API Vulkan depuis fin décembre 2019 et qu’il gère les processeurs multicœurs depuis mai 2020.

Source : Yuzu