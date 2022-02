La GeForce MX550 au niveau de l’iGPU Vega du Ryzen 9 5900HS dans PassMark

Fin 2021, NVIDIA a lancé de nouvelles cartes graphiques pour les PC portables : les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550. Les deux premières références sont basées sur l’architecture Ampere ; la dernière sur l’architecture Turing. Nous avons un petit aperçu de ses performances via une entrée dans PassMark.

Comme la MX450 qu’elle remplace, la GeForce MX550 embarque un GPU TU117. Plusieurs de ses caractéristiques restent toujours inconnues. Les seules certitudes sont qu’elle bénéficie de l’interface PCIe 4.0 et hérite de mémoire GDDR6 (2 Go). En outre, comme sa désignation l’expose, cette MX550 ne prend pas en charge le ray tracing / DLSS ; elle supporte en revanche les technologies Resizable BAR et NVIDIA Optimus.

Après un an d’attente, voici les premières photographies de la GeForce GT 1010

Un bel écart avec la MX450

L’intérêt de telles cartes graphiques dédiées au sein de PC portable peut-être discutable : leur niveau de performances est proche de celui de certains iGPU. Dans PassMark, la MX550 obtient un score de 5014 points. Ce résultat est équivalent au score moyen du GPU Vega du Ryzen 9 5900HS (4968 points). L’écart avec la GeForce MX450, qui affiche un score moyen de 3724 points pour 215 entrées, est conséquent (environ 35 %). Bien sûr, la comparaison d’un score moyen et d’un score unique peut-être totalement biaisée ; prenez donc cette hiérarchie avec prudence.

Carte graphique Score moyen G3D Nombre d’entrées GeForce GTX 1650 Mobile 6969 1765 GeForce MX550 5014 1 Vega 8 (Ryzen 9 5900HS) 4968 9 Radeon RX 5500M 3968 103 GeForce MX450 3724 215

Les premiers PC portables équipés de MX550 sont attendus « au printemps ».

