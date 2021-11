Sapphire propose des cartes minières GPRO X080 et X060 équipées de GPU RDNA2

En mars dernier, AMD affichait sa décision de ne pas brider les performances minières de ses GPU RDNA2. Cependant, contrairement à NVIDIA avec sa gamme CMP HX, la société n’a lancé aucune carte spécifiquement destinée à ce marché. Les partenaires ne se gêneraient toutefois pas pour le faire : Sapphire aurait conçu deux solutions, les GPRO X080 et GPRO X060.

Vous vous en souvenez peut-être, en début d’année, une GPRO X070 avait déjà fait parler d’elle. Néanmoins, celle-ci s’armait d’un GPU RDNA, en l’occurrence le Navi 10. Or, pour les deux références dont il est question aujourd’hui, ce sont des GPU RDNA 2 qui sont mobilisés. La GPRO X080 possède en effet un GPU Navi 22 avec 2304 processeurs de flux ; la fréquence Boost GPU atteint 2132 MHz. La GPRO X060 un GPU Navi 23 XL avec 1792 processeurs de flux ; la fréquence Boost GPU est de 2044 MHz. Rappelons que le premier GPU équipe officiellement la Radeon RX 6700 XT, le second la Radeon RX 6600. Côté mémoire, la GPRO X080 possède 10 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 160 bits. La GPRO X060 hérite de 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 128 bits.

Des sorties d’affichage pour la GPRO X060

Concrètement, la Sapphire GPRO X080 offrirait un taux de hachage Ethereum via Ethash de 41.6 MH/s @ 93 W et la Sapphire GPRO X060 de 29,4 MH/s @ 60 W.

Par ailleurs, contrairement à la GPRO X080 qui n’a aucune sortie d’affichage, la X060 met à disposition un port HDMI et un DisplayPort ; elle ne se limite donc pas au minage de cryptomonnaies.

Sapphire commercialise le GPRO X080 et X060 à respectivement 750 et 550 euros. Selon les informations rapportées par Cowcotland, l’entreprise les vend par lot de 10 unités.

