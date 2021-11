NVIDIA lancerait une GeForce RTX 3050 desktop dotée d’un GPU GA106-150

La gamme RTX 3000 mobile contient des RTX 3050 et RTX 3050 Ti, mais pas la gamme desktop. Des GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti desktop ont toutefois été évoquées en octobre dernier, et VideoCardz remet une pièce dans la machine. Selon les informations de nos confrères, qui proviennent de la source ayant annoncé la GeForce RTX 2060 de 12 Go, NVIDIA préparerait bien une RTX 3050.

Les précédentes données concernant les RTX 3050 et RTX 3050 Ti émanaient de Kopite7Kimi. Elles suggéraient un GPU GA107-350 et 2304 cœurs CUDA pour la première ; un GPU GA106-150 et 3072 cœurs CUDA pour la seconde. D’après VideoCardz, ces dernières spécifications correspondraient finalement à celles de la GeForce RTX 3050 et non de la version Ti.

Plus performante que la GeForce RTX 1660 Super mais moins que la RTX 2060 12 Go

En matière de performances, cette GeForce RTX 3050 se positionnerait entre la GeForce GTX 1660 Super et la RTX 2060 12 Go à venir qui, nous l’avons appris hier, serait calquée sur la RTX 2060 Super plutôt que sur la RTX 2060 en matière de nombre de cœurs (CUDA, RT, Tensor…). En conséquence, la RTX 3050 se positionnerait essentiellement face à la Radeon RX 6500 XT d’AMD, attendue en début d’année prochaine. Néanmoins, la solution de NVIDIA ne sortirait qu’au cours du deuxième trimestre, soit à partir de mars 2022.

Référence RTX 3090 Ti RTX 3080 12 Go RTX 3070 Ti 16 Go RTX 3050 RTX 2060 12 Go Modèle PG136 SKU 05 PG132 SKU 25 PG141 SKU 14 PG190 SKU 70 PG161 SKU 64 GPU GA102-350-A1 GA-102-220-A1 GA104-401-A1 GA106-150-A1 TU106-300-Kx-A1 Cœurs CUDA 10752 TBC 6144 3072 (?) 2176 Mémoire 24 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X 16 Go GDDR6X TBC 12 Go GDDR6 Date de lancement Janvier 2022 Janvier 2022 Janvier 2022 Deuxième trimestre 2022 7 décembre 2021 Possibles références GeForce RTX à venir

Enfin, précisons que l’arrivée probable de nouvelles références Radeon RX 6000 et RTX 3000 (des RTX 3090 Ti, RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go ont aussi fait parler d’elles) est motivée par le lancement programmé des cartes graphiques Intel Arc Alchemist. Forcément, l’arrivée d’un troisième acteur sur un marché jusqu’ici partagé entre deux apportera un peu de chamboulement. Pour les clients, espérons surtout que celle-ci accroîtra l’offre et fera diminuera les prix.

