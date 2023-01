La GeForce RTX 4090 peut désormais occuper un slot

Au-delà de sa valeur, la GeForce RTX 4090 en impose aussi par sa taille : la version Founders Edition occupe trois slots, certains modèles custom carrément quatre. Après la surenchère de puissance et de gabarit, à l’image de l’Asus TUF RTX 4090 OC, un monstre de 34,5 x 13,5 cm pesant 2,4 kg, la période semble plutôt aux tentatives de miniaturisation du fleuron de la gamme GeForce Ada Lovelace de NVIDIA. Ainsi, après une menue GeForce RTX 4090 blower, place à une solution encore plus compacte, n’occupant qu’un unique emplacement PCIe.

© Optimum Tech

Présenté dans la vidéo ci-dessus par Optimum Tech, c’est un bloc d’eau signé Alphacool et baptisé Alphacool ES Geforce RTX 4090 Reference Design with Backplate. C’est certainement le plus petit commercialisé actuellement. En revanche, sa compatibilité est restreinte. Alphacool précise sur son site qu’il n’est pas compatible avec la Geforce RTX 4090 Founders Edition par exemple. Les seules références supportées pour le moment sont l’Inno3D présentée dans la vidéo ainsi que la KF2A / Galax RTX 4090 SG.

Quand le PDG de NVIDIA promettait des GeForce abordables aux étudiants

Un bloc efficace, qu’Alphacool destine aux entreprises

Alphacool destine ce bloc d’eau aux entreprises plutôt qu’aux particuliers. L’entreprise écrit : « Le refroidisseur d’eau Alphacool ES GPX Copper/Carbon avec plaque arrière a été spécialement conçu pour la série Alphacool Enterprise. En raison du positionnement des raccords, le tubage du refroidisseur dans le rack du serveur est considérablement simplifié. La partie supérieure du refroidisseur est fabriquée en carbone. Cela rend le refroidisseur d’eau plus léger par rapport aux blocs de glace d’Alphacool avec un dessus en acétal ou en acrylique. Grâce à la construction compacte, un seul slot est nécessaire pour le montage du refroidisseur dans le rack du serveur au lieu de 1,5 slot comme auparavant ».

Bien sûr, ce n’est qu’un bloc et il faut ajouter les autres composants pour former un système de watercooling fonctionnel. Les mesures effectuées par Optimum Tech témoignent de l’efficacité du bloc, avec des températures comprises entre 58 et 64°C selon l’endroit de la mesure.

© Optimum Tech © Optimum Tech

En limitant la puissance des cartes, ce bloc d’eau pourrait permettre de disposer plusieurs GeForce RTX 4090 au sein d’une station de travail ou d’un serveur. Cela aboutirait à une installation plus économique qu’une basée sur des RTX 6000 par exemple. Pour le prix d’une de ces cartes (6 800 dollars), il est possible d’obtenir trois GeForce RTX 4090 environ, au sacrifice d’un peu moins de cœurs et surtout de deux fois moins de VRAM par GPU.

Source : Alphacool