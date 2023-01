Quand le PDG de NVIDIA promettait des GeForce abordables aux étudiants

Une vidéo de Jensen Huang, à une époque où il portait des polos plutôt qu’une veste en cuir et ne déléguait pas ses discours à Toy Jensen, fait beaucoup parler sur Reddit ces derniers jours. Dans cette séquence, le PDG de NVIDIA discourt devant des étudiants de l’université Stanford, en 2011. Il décrit le mépris de beaucoup envers l’industrie des cartes graphiques et du jeu vidéo, mais expose surtout à son auditoire son ambition de rendre la technologie des GPU « peu coûteuse ». Forcément, en 2023, avec des GeForce RTX 4000 vendues à partie de 850 euros, ces propos n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux.

Pour remettre cette vidéo dans le contexte, en 2011, Jensen Huang était à la tête de NVIDIA depuis plusieurs années. Né en 1963, il a cofondé l’entreprise en 1993. NVIDIA lançait la NV1, sa première puce graphique, en 1995 ; la RIVA 128 deux ans plus tard, en 1997. Moins populaire que 3dfx et ATI à ses débuts, NVIDIA perce sur le segment grand public avec sa GeForce 256 en 1999. L’année 2005 a également marqué une étape importante, avec le lancement de l’architecture CUDA.

À partir de la 9e minute environ, Jensen Huang détaille sa vision : « Nous allons prendre une technologie qui n’est disponible que dans les stations de travail les plus chères. Nous allons… essayer de réinventer cette technologie et la rendre peu coûteuse ». Sans grande surprise, pour le PDG de NVIDIA, la « killer app », ou l’application phare en bon français, autrement dit celle qui motiverait à elle seule l’achat d’un produit, en l’occurrence des GPU NVIDIA, était les jeux vidéo.

Obtenir un GPU NVIDIA Ampere coûte 300 dollars de plus qu’autrefois

L’ère des GeForce GTX 500

En 2011, NVIDIA proposait des GeForce GTX 500. Les prix recommandés de ces cartes graphiques, en dollars, allaient de 149 dollars pour la GeForce GTX 550 Ti à 699 dollars pour la GTX 590. Si vous tenez compte de l’inflation, ce dernier montant équivaut à environ 950 dollars aujourd’hui. En France, la GeForce GTX 590 se négociait à partir de 650 euros. Effectivement, une GeForce RTX 4090 FE à 1599 dollars / 1949 euros coûte comparativement beaucoup plus cher. Mais c’est faire peu cas des écarts de performances colossaux entre ces GPU.

Des GPU d’entrée de gamme de plus en plus performants

Nos confrères de Tom’s Hardware US proposent une comparaison des performances de plusieurs générations de GPU en 1080p / Ultra assez instructive. Elle ne remonte pas jusqu’à l’époque des GeForce GTX 500, mais à celle des GTX 900.

Selon ce document, une GeForce GTX 980 Ti équivaut à peu près à une Radeon RX 6500 XT, et est un peu moins performante qu’une GeForce GTX 1660. Combien coûtaient ces cartes à leur sortie ? La GeForce GTX 1660, 229 euros ; la Radeon RX 6500 XT, 210 euros ; la GeForce GTX 980 Ti… 750 euros.

Prenons un autre exemple : RTX 2060 vs GTX 1080. Bon, nous ne sommes pas tout à fait en accord avec la hiérarchisation de nos confrères, puisqu’en rastérisation pure, la GTX 1080 est plus performante, d’environ 10 %. Reste que la carte Pascal se négociait à partir de 669 euros à son lancement en 2016 ; la carte Turing, 369 euros.

Avec les dernières générations, les écarts générationnels deviennent de plus en plus importants : en performances pures, sans même prendre en compte l’efficacité énergétique, l’entrée de gamme Ampere équivaut quasiment au très haut de gamme de Pascal. Forcément, les prix s’ajustent en conséquence.

Ce constat conduit logiquement à une interrogation. Bien sûr, nous aimerions tous avoir les moyens de nous offrir une GeForce RTX 4090 à 2000 euros. Mais avons-nous réellement besoin d’un GPU aussi performant ?

2022, une année noire pour le marché des GPU dédiés

Une RTX 4090 ? En auriez-vous vraiment l’utilité ?

Il est toujours bon de rappeler que sur Steam, les quatre cartes graphiques les plus populaires sont, dans l’ordre, les NVIDIA GeForce GTX 1650, GTX 1060, RTX 2060 et GTX 1050 Ti. Des cartes qui permettent toujours de jouer en 1080p – définition utilisée par quasiment deux joueurs sur trois – dans des conditions acceptables dans la plupart des titres plébiscités. Alors certes, pas à 450 images par seconde avec les réglages Ultra, mais dans des circonstances qui n’empêchent certainement par l’écrasante majorité des joueurs de s’amuser.

En outre, mettons un peu les pieds dans le plat : à quand remonte votre dernière véritable “claque” graphique ? C’est bien entendu très subjectif et dépendant du matériel de chacun, mais pour notre part, à plusieurs années, lorsque nous avons lancé notre premier jeu Xbox 360, Gears of War 2, avec un passage à la HD qui en mettait plein les mirettes. Peut-être Red Dead Redemption 2 depuis, de part l’immensité de son monde ouvert et le soin apporté aux détails.

Reste que pour avoir rejoué à Battlefield 3 et à Crysis 2 il y a peu, deux titres sortis en 2011, nous n’avons pas eu le sentiment d’un gouffre générationnel avec les productions actuelles. N’abordons même la question de la physique des jeux ou de l’intelligence artificielle ; sans tomber dans le “c’était mieux avant”, le premier aspect semble avoir nettement régressé, avec des décors très souvent désespérément figés, indifférents aux actions du joueur.

Enfin, dans un autre registre, le succès de la Nintendo Switch avec son hardware dépassé et ses graphismes dignes d’une Xbox 360, confirme que, pour une part non négligeable de gens, le prix, le gameplay et l’attrait des licences passent bien avant la qualité des graphismes.

