La KFConsole est là, et elle promet du 4K à 240 Hz

En juin dernier, KFC avait mentionné pour la première fois sa console de jeu baptisée KFConsole. Celle-ci devait débarquer le 12 novembre dernier ; avec un peu de retard sur le calendrier, la société a finalement officialisé cette machine d’un nouveau genre sur son compte Twitter. Oubliez donc les PS5 et Xbox Series X, cette KFConsole va mettre tout le monde d’accord.

Conçue en collaboration avec Cooler Master, elle embarque un processeur Intel Core i9 de 9e génération et une carte graphique Asus. La quantité de stockage est conséquente, avec la présence de deux SSD NVMe de 1 To signés Seagate. Tous ces composant prennent place au sein d’un châssis Cooler Master NC100 customisé. Ils permettent à la KFConsole de proposer de la 4K à 240 images par seconde sur TOUS les jeux. Naturellement, le ray tracing est aussi de la partie. Il est synonyme de « rayons de lumière simulés individuellement qui créent des ombres et des reflets réalistes afin de vous plonger plus que jamais dans les jeux sélectionnés ».

35 accessoires incroyables qui ont vraiment existé pour consoles et PC

Un espace pour maintenir ses nuggets à bonne température

Ce n’est pas tout : pour se démarquer encore plus de la concurrence, la machine a troqué le traditionnel lecteur de disques Blu-ray contre une chambre conservant les aliments à bonne température.

Hélas, n’espérez pas découvrir une KFConsole sous le sapin cette année ; l’entreprise n’a donné ni date de lancement, ni prix !