La M1 Max se mesure aux RX 6800M et RTX 3080 mobile sur GFXBench 5

Avec ses M1 Pro et M1 Max, Apple a mis l’accent sur les cœurs GPU : la M1 Max en embarque 32 alors que la M1 se contente de 8 dans sa meilleure version. Un résultat sur le benchmark GFXBench 5.0 donne un premier aperçu des performances graphiques de la M1 Max d’Apple face au Radeon RX 6800M et GeForce RTX 3080 mobile.

Selon les comparaisons effectuées par la marque à la pomme, la partie graphique de la M1 Max offre des performances relatives proches de celles d’une carte graphique mobile PC haut de gamme (assertion donnée pour une M1 Max à 60 W de TDP et une GeForce RTX 3080 mobile de NVIDIA à 160 W de TDP). En outre, Apple avance une puissance de calcul d’environ 10,4 TFLOPS (FP32) pour la M1 Max. Concrètement, cette valeur est assez proche de celle atteinte par la GeForce RTX 3060 mobile, laquelle offre 10,91 TFLOPS.

Avant de regarder les résultats, deux précisions. La première est qu’il s’agit d’un benchmark pour smartphones à la base. La seconde est que les systèmes comparés ne fonctionnent pas sous les mêmes OS : Mac OS X et API Metal pour les puces Apple (M1 et M1 Max), Windows et API OpenGL pour les GeForce RTX 3080 mobile et Radeon RX 6800M.

Un premier aperçu des performances d’une M1 Pro à 10 cœurs CPU

Résultats M1 Max, M1, Radeon RX 6800M et RTX 3080 mobile

Solution Aztec Ruins Normal Tier Aztec Ruins High Tier Car Chase 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen Manhattan 3.1 Manhattan T-Rex ALU 2 Driver Overhead 2 Texturing Apple M1 Max 503,3 IPS 194,3 IPS 298,5 IPS 398,9 IPS 816,9 IPS 1187,8 IPS 1391,2 IPS 1,073,1 IPS 398,1 IPS 235,842 MTexel/s Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile 455,1 IPS 217,6 IPS 437,8 IPS 394,8 IPS 580,7 IPS 632,9 IPS 1918,0 IPS 2887,9 IPS 172,5 IPS 221,647 MTexel/s AMD Radeon RX 6800M 390,9 IPS 242,0 IPS 298,7 IPS 363,5 IPS 389,5 IPS 404,1 IPS 1,298,2 IPS 2650,4 IPS 115,8 IPS 234,201 MTexel/s Apple M1 203,6 IPS 77,5 IPS 176,5 IPS 130,9 IPS 272,4 IPS 403,9 IPS 649,5 IPS 298,6 IPS 245,1 IPS 71,098 MTexel/s

Au vu des résultats affichés ci-dessus, la M1 Max se comporte très bien face aux solutions d’AMD et de NVIDIA ; ses performances témoignent effectivement d’une excellente efficacité énergétique (la carte d’AMD a un TDP de 145 W et celle de NVIDIA de 160 W). Par rapport à la M1, l’écart est très conséquent, souvent de x2 / x3. Maintenant, gardez à l’esprit que ce n’est qu’un benchmark parmi d’autres, et que la M1 Max cible avant tout des applications professionnelles et non des jeux comme c’est le cas des cartes AMD et NVIDIA comparées ici.

