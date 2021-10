Un premier aperçu des performances d’une M1 Pro à 10 cœurs CPU

Apple a officialisé ses M1 Pro et M1 Max il y a quelques heures ; elles seront inaugurées par les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Tandis que la M1 possède 8 cœurs CPU, quatre cœurs Firestorm et quatre cœurs Icestorm, les M1 Pro et Max embarquent jusqu’à 10 cœurs CPU mais héritent aussi de plus de cœurs Firestorm : 8, et donc seulement 2 cœurs Icestorm. Logiquement, cela doit booster leurs performances ; reste à savoir dans quelle mesure. Premier élément de réponse avec une entrée sur Geekbench.

La puce est une M1 Pro à 10 cœurs collaborant avec 32 Go de RAM. Le logiciel l’identifie mal et renseigne une fréquence de 24 MHz, bien entendu incorrecte. La machine marque 1 749 points en mono-cœur et 11 542 points en multicœurs. Pour la comparaison, un MacBook Pro 13 pouces armé d’une puce M1 à 8 cœurs réalise 1 733 points et 7 584 points respectivement. Dans le premier cas, les performances sont équivalentes (l’écart est de 0,9 %) ; dans le second, la M1 Pro se montre 52,2 % plus performante. Étant donné que le nombre de cœurs FireStorm est multiplié par deux, cette hausse est logique sans être exceptionnelle.

Comme toujours avec ce genre de résultats préliminaires, prenez ces scores comme de simples indications. En outre, le test a été réalisé avec une version préliminaire de macOS Monterey (21E140a). Il faudra consulter des tests plus élaborés pour jauger de la plus-value de ces puces ; d’autant plus qu’elles devraient surtout se démarquer sur le plan graphique du fait d’un nombre bien plus conséquent de cœurs GPU.

En revanche, ce qui est sûr, c’est que la note sera plus salée : alors qu’il faut compter 1 449 euros pour un MacBook Pro 13 pouces équipé d’une M1 et de 8 Go de RAM, ce sera 2 249 euros minimum pour un MacBook Pro 14 pouces muni de la M1 Pro à 8 cœurs CPU, 2 749 euros pour la M1 Pro à 10 cœurs CPU. Néanmoins, précisons que les améliorations dont bénéficient ces modèles « de base » ne se limitent pas à leur SoC. Ils ont également droit à plus de mémoire, 16 Go au lieu de 8 Go, à des SSD d’une capacité de 512 Go et 1 To respectivement contre 256 Go pour le 13 pouces, et à un écran Liquid Retina XDR notamment.

Source : Tom’s Hardware US