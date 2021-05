La Nintendo Switch Pro débarquerait dès septembre

Au cours des derniers mois, de nombreux indices ont corroboré l’idée selon laquelle Nintendo préparait une Switch Pro : en mars, Bloomberg rapportait que Samsung initierait en juin une production de masse de dalles OLED de 7 pouces destinées à équiper la future console de Nintendo ; quelques jours plus tard, le journal évoquait une Nintendo Switch Pro armée d’un SoC Tegra plus performant, de plus RAM et s’appuyant sur la technologie DLSS de NVIDIA pour offrir de la 4K en mode téléviseur. Reste toutefois deux grandes inconnues : quand Nintendo annoncera et lancera cette version Pro ? La réponse à ces deux questions : dès juin pour la première et septembre / octobre pour la seconde, toujours d’après Bloomberg.

Le journal pense que Nintendo va profiter de l’E3 2021 (Electronic Entertainment Expo 2021), qui se déroulera du 12 au 15 juin, pour officialiser sa Nintendo Switch Pro. La production débuterait à partir de juillet, pour une arrivée dans les rayons dès septembre ou octobre. Cette Switch Pro coûterait un peu plus chère que l’actuelle. Elle coexisterait au côté de la Switch Lite mais supplanterait progressivement la Switch « classique », vouée à disparaitre au profit de la version Pro. Bloomberg indique détenir ces informations de sources internes ; elles ont toutefois demandé « à ne pas être nommées parce que les plans ne sont pas encore publics ».

La Nintendo Switch bien partie pour devenir la console la plus vendue de tous les temps

Cap sur les fêtes de fin d’année 2021

Comme indiqué ci-dessus, la Nintendo Switch Pro embarquerait un écran OLED amélioré de 7 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels et un nouveau SoC avec des GPC sous architecture Ada Lovelace.

La décision de Nintendo serait motivée par le lancement des PS5 et Xbox Series X/S en novembre dernier. Visiblement, la firme nippone estime qu’il est temps de rehausser les performances de sa console sortie, pour rappel, en 2017, et de profiter de la faible offre de consoles Sony et Microsoft pour répondre à l’appétit des joueurs pour de nouvelles machines. Avec le démarrage de la production en juillet et une commercialisation en septembre / octobre, l’objectif de Nintendo est bien entendu d’aborder les fêtes de fin d’année sereinement.