La nouvelle version de PlayStation 5 démontée : assez différente des anciennes

La PlayStation 5 a connu quelques changements ces dernières semaines : une hausse de prix et une baisse de poids. Si Sony a expliqué les raisons du premier, celles du second, appliqué à partir de la révision CFI-1202, n’étaient pas encore identifiées. Austin Evans a apporté quelques éléments de réponse dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Crédit : Austin Evans

Avant de démonter les PlayStation 5 (modèle 1000 de 2020, modèle 1100 de 2021 et le nouveau modèle 1200 de 2022 ; Digital Edition), Austin Evans a mesuré la consommation et la température extérieure des consoles au cours d’une scène d’Astro’s Playroom. Il a constaté que la première version consommait 218 W, la deuxième 229 W et la dernière 201 W. La nouvelle mouture s’avère ainsi, dans ce cas spécifique, environ 10 % moins énergivore. Côté température, le testeur a relevé 53°C sur les modèles 1000 et 1200, 63°C sur le modèle 1100.

Une carte mère plus petite et un caloduc supplémentaire

Extérieurement, les trois modèles de PlayStation 5 sont sensiblement identiques. Le retrait du capot dévoile par contre des conceptions assez différentes. La dernière édition a ainsi une carte mère nettement plus compacte ainsi qu’un caloduc supplémentaire ; en outre, l’emplacement du SSD intègre une plaque métallique en plus, susceptible d’améliorer un peu la dissipation thermique.

Crédit : Austin Evans Crédit : Austin Evans

Puisque le point de départ de cette comparaison était la baisse de poids, Austin Evans a pesé l’ensemble carte mère / dissipateurs des trois versions. Résultats : 1,58 kg pour la PlayStation 5 modèle 1000, 1,36 kg pour la PlayStation modèle 1100 et 1,13 kg pour le dernier modèle 1200.