La Radeon Pro RX 5600M se soumet à plusieurs benchmarks

En début de semaine, AMD a présenté sa carte graphique Radeon Pro RX 5600M. Ce modèle est doté de 8 Go de mémoire HBM2. Il embarque 40 unités de calcul, soit 2560 processeurs de flux (SP), comme la Radeon RX 5700 XT. On a une idée des performances via plusieurs tests comparatifs, notamment avec les Radeon RX 5500M, RX 5300M et Vega 20.

Ces données proviennent de Max Tech. Elles révèlent que la Radeon Pro RX 5600M est environ 50 % plus rapide que la Radeon Pro 5500M dans le test Geekbench 5 Metal. En outre, elle ne se place pas très loin (-12,9 %) de la Radeon Pro Vega 48 qu’on retrouve dans les iMac 5K d’Apple.

Uniquement dans le MacBook Pro

Dans Unigine Heaven, la nouvelle venue est plus performante que la 5500M (48,1 %) et que la Vega 48 (11,3 %). Vous pouvez retrouver tous les résultats dans la vidéo de Max Tech ci-dessous.

Rappelons que cette Radeon Pro RX 5600M n’est pour l’instant disponible qu’en option dans le MacBook Pro d’Apple. La choisir alourdit la facture de 750 euros par rapport à une configuration basée sur la Radeon Pro 5500M avec 8 Go de mémoire GDDR6. La R5600M s’appuie sur un GPU Navi 12. Elle a un TGP de 50W. Sa fréquence Boost atteint 1035 MHz. Enfin, elle délivre une puissance FP32 de 5,3 TFLOPS.