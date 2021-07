Un prétendu rendu de l’AMD Radeon RX 6600 XT

Un modèle équipé d’un GPU Navi 23 et refroidi par un seul ventilateur.

AMD a annoncé des Radeon RX 6800M, RX 6700M et RX 6600M début juin, mais toujours pas de modèle desktop pour la dernière, pourtant objet de fuites depuis plusieurs mois. VideoCardz rapporte de l’eau au moulin en partageant un supposé cliché d’une carte graphique Radeon RX 6600 XT.

Toutefois, si le site reçoit souvent des clichés de sources internes, celui-ci lui a été fourni par un lecteur ; nos confrères le considèrent malgré tout comme légitime, d’autant plus qu’il ressemble à l’un de ceux dévoilés par AMD lors du CES 2021. En effet, l’entreprise avait présenté deux modèles, l’un muni de deux ventilateurs, l’autre d’une unique turbine. Il s’est avéré que le premier correspondait à la Radeon RX 6700 XT lancée en mars dernier ; quant au second, nous l’attendons toujours. Néanmoins, VideoCardz indique ne pas avoir pour le moment connaissance d’un quelconque embargo concernant la Radeon RX 6600 XT.

La Radeon RX 6600M affronte les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles de NVIDIA

Spécifications Radeon RX 6600 / RX 6600 XT

Nous avons une idée assez précise des spécifications, bien que non officielles, de la Radeon RX 6600 XT, grâce à une entrée sur CPU-Z datant de mi-mai. La gamme RX 6600 s’appuierait sur un GPU Navi 23. La version XT s’armerait de 8 Go de GDDR6, la version de base de 4 ou 8 Go. Enfin, la quantité d’Infinity Cache pour Navi 23 est de 32 Mo.